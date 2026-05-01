Проект оборонного бюджета США на 2027 год не предусматривает военную помощь Украине

В проекте оборонного бюджета США на 2027 год финансовый год не предусмотрено финансирование военной помощи Украине по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Об этом стало известно во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам.

США не собираются оказывать военную помощь Украине в 2027 году

Во время слушаний сенаторы прямо спросили у представителей Пентагона, верно ли они поняли, что бюджетный запрос на 2027 год не предусматривает финансирование программы USAI (помощь Украине).

Да, это правильно. В этом бюджете нет финансирования USAI, — ответил исполняющий обязанности финансового руководителя Минобороны США Джулс Герст.

USAI является одной из ключевых программ американской военной поддержки Украины. Она позволяет Пентагону заказывать вооружение и военную технику для ВСУ непосредственно у производителей.

Важно отметить, что бюджетный запрос администрации Трампа на 2027 финансовый год предусматривает рекордные расходы на оборону — около 1,5 трлн. Это на 50% больше, чем в текущем году.

Речь идет только о бюджетном запросе администрации. Окончательное решение будет приниматься Конгрессом США. Процесс рассмотрения и согласования оборонного бюджета традиционно длится несколько месяцев, а сам документ может существенно измениться при прохождении через Палату представителей и Сенат.

Ожидается, что финальная версия бюджета на 2027 год финансовый год будет принята осенью — к началу нового финансового года в США, который стартует 1 октября.

После начала российской агрессии против Украины в 2014 г. США постепенно наращивали военную поддержку Киева. Основным механизмом стала как раз программа Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), которая действует с 2016 года и через которую Пентагон финансировал подготовку украинских военных, закупку оборудования, средств связи, радаров, беспилотников и прочего вооружения.

До начала полномасштабного вторжения России общий объем американской военной помощи в Украине оценивался в несколько миллиардов долларов.

После начала войны в феврале 2022 года объемы помощи США Украине выросли во много раз. При администрации Джо Байдена общий объем военной помощи США Украине по разным программам превысил 60 млрд дол.

Однако после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году Вашингтон фактически прекратил выделять новые пакеты безвозмездной военной помощи, но продолжил поставлять оружие по одобренным пакетам времен Байдена. По настоянию демократов в бюджеты США на 2025 и 2026 годы удалось включить мизерные объемы помощи Украине на уровне нескольких сотен миллионов долларов.

Таким образом, 2027 год может стать первым с 2016-го, когда США не будут предоставлять прямую безвозмездную военную помощь Украине.