На думку відомого промоутера Боба Арума, на українського чемпіона за версією WBO у легій вазі Дениса Берінчика чекає дуже непростий бій проти Кейшона Девіса.

Що відомо про бій між Берінчиком та Девісом

Зокрема, Арум не виключає, що за результатами бою Берінчик може втратити чемпіонський пояс.

Це не прогулянка в парку, це дуже важкий бій для Кейшона. Але Кейшон надзвичайно талановитий, і ми думаємо, що він зможе завоювати титул. Але це не прогулянка в парку, це дуже, дуже важкий бій, — підкреслив Арум. Поширити

Кейшон Девіс досі не зазнав жодної поразки. Американець провів 12 поєдинків, 8 з яких виграв нокаутом та ще 4 — за рішенням суддів.

У той же час 25-річний Берінчик також ще жодного разу не програвав у 19 боях, 9 з яких — виграв нокаутом, та 10 — рішенням суддів.

Бій Берінчик — Девіс відбудеться 14 лютого 2025 року. Місце проведення головного поєдинку вечора боксу легендарний "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Що відомо про здобуття Берінчиком чемпіонського поясу за версією WBO

19 травня 2024 року український боксер Денис Берінчик зміг вибороти перемогу у мексиканця Емануеля Наваретте роздільним рішенням суддів.

Бій, який відбувся в американському Сан-Дієго на Pechanga Arena, тривав усі 12 раундів.

Що важливо розуміти, для 36-річного Берінчика це був перший чемпіонський бій.

Після цього Берінчик у вкрай зухвалій манері покликав на бій чемпіона WBC Шакура Стівенсона.