На думку відомого промоутера Боба Арума, на українського чемпіона за версією WBO у легій вазі Дениса Берінчика чекає дуже непростий бій проти Кейшона Девіса.
Головні тези:
- Прогнози промоутера Боба Арума на надзвичайно важкий бій Дениса Берінчика проти талановитого Кейшона Девіса.
- Aмериканець Кейшон Девіс досі не зазнав поразок, вигравши 8 поєдинків нокаутом та 4 за рішенням суддів.
- Українець Денис Берінчик у 19 боях також залишився непереможеним, вигравши 9 нокаутами та 10 за рішенням суддів.
- Бій Берінчик - Девіс запланований на 14 лютого 2025 року у легендарному 'Медісон-сквер-гарден' у Нью-Йорку.
Що відомо про бій між Берінчиком та Девісом
Зокрема, Арум не виключає, що за результатами бою Берінчик може втратити чемпіонський пояс.
Кейшон Девіс досі не зазнав жодної поразки. Американець провів 12 поєдинків, 8 з яких виграв нокаутом та ще 4 — за рішенням суддів.
У той же час 25-річний Берінчик також ще жодного разу не програвав у 19 боях, 9 з яких — виграв нокаутом, та 10 — рішенням суддів.
Бій Берінчик — Девіс відбудеться 14 лютого 2025 року. Місце проведення головного поєдинку вечора боксу легендарний "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.
Що відомо про здобуття Берінчиком чемпіонського поясу за версією WBO
19 травня 2024 року український боксер Денис Берінчик зміг вибороти перемогу у мексиканця Емануеля Наваретте роздільним рішенням суддів.
Бій, який відбувся в американському Сан-Дієго на Pechanga Arena, тривав усі 12 раундів.
Що важливо розуміти, для 36-річного Берінчика це був перший чемпіонський бій.
Після цього Берінчик у вкрай зухвалій манері покликав на бій чемпіона WBC Шакура Стівенсона.
Фанати зазначають, що це вкрай сміливе рішення, враховуючи той факт, що усі бояться битися з Шакуром, а українець після першого серйозного тріумфу уже наважився на такий серйозний бій.
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