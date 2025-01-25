По мнению известного промоутера Боба Арума, украинского чемпиона по версии WBO в легком весе Дениса Беринчика ждет очень непростой бой против Кейшона Дэвиса.
Главные тезисы
- Промоутер Боб Арум сделал прогноз на поединок Дениса Беринчика и Кейшона Дэвиса, подчеркивая сложность боя и возможную потерю чемпионского пояса.
- Беринчик и Дэвис — непобежденные бойцы, их столкновение запланировано на 14 февраля 2025 года на “Мэдисон-сквер-гарден” в Нью-Йорке.
- Денис Беринчик одержал победу над Эмануэлем Наваретте и завоевал чемпионский пояс WBO.
Что известно о бое между Беринчиком и Дэвисом
В частности, Арум не исключает , что по результатам боя Беринчик может потерять чемпионский пояс.
Кейшон Дэвис до сих пор не потерпел ни одного поражения. Американец провел 12 поединков, 8 из которых выиграл нокаутом и еще 4 по решению судей.
В то же время 25-летний Беринчик также еще ни разу не проигрывал в 19 боях, 9 из которых выиграл нокаутом, и 10 — решением судей.
Бой Беринчик — Дэвис состоится 14 февраля 2025 года. Место проведения главного поединка вечера бокса легендарный "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.
Что известно о получении Беринчиком чемпионского пояса по версии WBO
19 мая 2024 года украинский боксер Денис Беринчик смог одержать победу у мексиканца Эмануэля Наваретте раздельным решением судей.
Бой, состоявшийся в американском Сан-Диего на Pechanga Arena, длился все 12 раундов.
Что важно понимать, для 36-летнего Беринчика это было первое чемпионское сражение.
После этого Беринчик в крайне дерзкой манере позвал на бой чемпиона WBC Шакура Стивенсона.
Фанаты отмечают, что это крайне смелое решение, учитывая тот факт, что все боятся сразиться с Шакуром, а украинец после первого серьезного триумфа уже решился на столь серьезное сражение.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-