Промоутер Боб Арум спрогнозировал результаты боя Беринчика против Кейшона Дэвиса
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Промоутер Боб Арум спрогнозировал результаты боя Беринчика против Кейшона Дэвиса

Денис Беринчик
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Источник:  online.ua

По мнению известного промоутера Боба Арума, украинского чемпиона по версии WBO в легком весе Дениса Беринчика ждет очень непростой бой против Кейшона Дэвиса.

Главные тезисы

  • Промоутер Боб Арум сделал прогноз на поединок Дениса Беринчика и Кейшона Дэвиса, подчеркивая сложность боя и возможную потерю чемпионского пояса.
  • Беринчик и Дэвис — непобежденные бойцы, их столкновение запланировано на 14 февраля 2025 года на “Мэдисон-сквер-гарден” в Нью-Йорке.
  • Денис Беринчик одержал победу над Эмануэлем Наваретте и завоевал чемпионский пояс WBO.

Что известно о бое между Беринчиком и Дэвисом

В частности, Арум не исключает , что по результатам боя Беринчик может потерять чемпионский пояс.

Это не прогулка в парке, это очень тяжелое сражение для Кейшона. Но Кейшон очень талантлив, и мы думаем, что он сможет завоевать титул. Но это не прогулка в парке, это очень, очень тяжелое сражение, — подчеркнул Арум.

Кейшон Дэвис до сих пор не потерпел ни одного поражения. Американец провел 12 поединков, 8 из которых выиграл нокаутом и еще 4 по решению судей.

В то же время 25-летний Беринчик также еще ни разу не проигрывал в 19 боях, 9 из которых выиграл нокаутом, и 10 — решением судей.

Бой Беринчик — Дэвис состоится 14 февраля 2025 года. Место проведения главного поединка вечера бокса легендарный "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Что известно о получении Беринчиком чемпионского пояса по версии WBO

19 мая 2024 года украинский боксер Денис Беринчик смог одержать победу у мексиканца Эмануэля Наваретте раздельным решением судей.

Бой, состоявшийся в американском Сан-Диего на Pechanga Arena, длился все 12 раундов.

Что важно понимать, для 36-летнего Беринчика это было первое чемпионское сражение.

После этого Беринчик в крайне дерзкой манере позвал на бой чемпиона WBC Шакура Стивенсона.

Фанаты отмечают, что это крайне смелое решение, учитывая тот факт, что все боятся сразиться с Шакуром, а украинец после первого серьезного триумфа уже решился на столь серьезное сражение.

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