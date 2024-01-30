Украинец Беринчик получил соперника на бой за чемпионский титул WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о поединке за вакантный титул в легком весе между украинским боксером Денисом Беринчиком и мексиканцом Эмануэлем Наваррете.

Бой Беринчик-Наваррете

Наваррете — действующий чемпион WBO во втором полулегком весе. Он перейдет в более низкий вес, чтобы провести бой с Беринчиком.

Сообщается, что накануне сторонам боксеров было выделено 15 дней для переговоров.

Если они не договорятся, то пройдут промоутерские торги, на которых будет разыграно право организации поединка. Минимальная ставка — 150 тысяч дол.

После этого объявят дату боя. Вероятно, сражение состоится в США в рамках шоу от Top Rank Боба Арума.

Титул WBO в легком весеосвободился после того, как все пояса в этом дивизионе освободил американец Дэвин Гейни.

35-летний Беринчик занимает второе место в рейтинге претендентов по версии WBO в легком весе, первым идет украинец Василий Ломаченко, который проведет сражение за вакантный титул IBF.

29-летний Наваррете провел 40 поединков на профессиональном ринге, победив 38 раз (31 нокаутом) при одном поражении и одном ничьем.

Денис Беринчик: что известно

Украинский боксер на профессиональном ринге остается непобедимым — он одержал 18 побед в 18 поединках, из них девять нокаутом.

В 2018 году завоевал титул WBO International в легком весе, восемь раз успешно защитив этот титул.

Является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2011-го в категории до 64 кг.