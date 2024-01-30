Українець Берінчик отримав суперника на бій за чемпіонський титул WBO

Всесвітня боксерська організація (WBO) оголосила про поєдинок за вакантний титул у легкій вазі між українським боксером Денисом Берінчиком і мексиканцем Емануелем Наваррете.

Бій Берінчик-Наваррете

Наваррете — чинний чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі. Він перейде у нижчу вагу, щоб провести бій з Берінчиком.

Повідомляється, що напередодні сторонам боксерів було виділено 15 днів на переговори.

Якщо вони не домовляться, то відбудуться промоутерські торги, на яких буде розіграно право організації поєдинку. Мінімальна ставка – 150 тисяч дол.

Після цього оголосять дату бою. Імовірно, бій відбудеться в США в рамках шоу від Top Rank Боба Арума.

Титул WBO у легкій вазі став звільнився після того, як усі пояси у цьому дивізіоні звільнив американець Девін Гейні.

35-річний Берінчик посідає друге місце у рейтингу претендентів за версією WBO у легкій вазі, першим йде українець Василь Ломаченко, який проведе бій за вакантний титул IBF.

29-річний Наваррете провів 40 поєдинків на професійному ринзі, перемігши 38 разів (31 — нокаутом) при одній поразці та одній нічиїй.

Денис Берінчик: що відомо

Український боксер на професійному ринзі залишається непереможним — він здобув 18 перемог у 18 поєдинках, з них дев'ять нокаутом.

У 2018 році завоював титул WBO International у легкій вазі, вісім разів успішно захистивши цей титул.

Є срібним призером Олімпійських ігор 2012 року та чемпіонату світу 2011-го у категорії до 64 кг.