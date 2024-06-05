Украинский чемпион Беринчик записал дерзкое обращение к Шакуру — видео

Чемпион мира WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 KO) в крайне дерзкой манере позвал на бой чемпиона WBC Шакура Стивенсона (21-0, 10 КО).
Главные тезисы
- Публикация дерзкого видеообращения Дениса Беринчика собрала тысячи просмотров и сотни комментариев.
- Пока Шакур Стивенсон не отреагировал на провокацию, что делает ситуацию еще более интересной для боксерского сообщества.
- Денис Беринчик стал новым чемпионом мира в легком весе по версии WBO, одержав победу у мексиканца Эмануэля Наваретте.
- После серьезного триумфа Беринчик решительно идет навстречу новому вызову, демонстрируя желание сразиться с опытным Шакуром Стивенсоном.
Беринчик хочет сразиться с Шакуром
Новое провокационное видео украинский боксер опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
Видео боксера за считанные часы собрало тысячи просмотров и сотни комментариев.
Фанаты отмечают, что это крайне смелое решение, учитывая тот факт, что все боятся сразиться с Шакуром, а украинец после первого серьезного триумфа уже решился на столь серьезное сражение.
Стоит отметить, что сам Шакур Стивенсон пока никак не отреагировал на предложение украинского чемпиона.
Беринчик стал новым чемпионом мира в легком весе по версии WBO
Как известно, 19 мая украинский боксер Денис Беринчик смог одержать победу над мексиканцем Эмануэлем Наваретте раздельным решением судей.
Бой, состоявшийся в американском Сан-Диего на Pechanga Arena, длился все 12 раундов.
Что важно понимать, для 36-летнего Беринчика это было первое чемпионское сражение.
Эмануэль Наваретте также попытался меткие удары, что сделало для украинца тяжелым четвертый раунд.
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