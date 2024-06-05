Украинский чемпион Беринчик записал дерзкое обращение к Шакуру — видео

Чемпион мира WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 KO) в крайне дерзкой манере позвал на бой чемпиона WBC Шакура Стивенсона (21-0, 10 КО).

Беринчик хочет сразиться с Шакуром

Новое провокационное видео украинский боксер опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Эй, Шакур. Как дела, бро? Я иду за тобой. Твой пояс — мой пояс. Мне п***й, — лаконично заявил Денис Беринчик. Поделиться

Видео боксера за считанные часы собрало тысячи просмотров и сотни комментариев.

Фанаты отмечают, что это крайне смелое решение, учитывая тот факт, что все боятся сразиться с Шакуром, а украинец после первого серьезного триумфа уже решился на столь серьезное сражение.

Стоит отметить, что сам Шакур Стивенсон пока никак не отреагировал на предложение украинского чемпиона.

Беринчик стал новым чемпионом мира в легком весе по версии WBO

Как известно, 19 мая украинский боксер Денис Беринчик смог одержать победу над мексиканцем Эмануэлем Наваретте раздельным решением судей.

Бой, состоявшийся в американском Сан-Диего на Pechanga Arena, длился все 12 раундов.

Что важно понимать, для 36-летнего Беринчика это было первое чемпионское сражение.

Мексиканец до этого владел поясами в трех дивизионах. Украинский боксер сразу завладел инициативой, что позволило ему доминировать первую четверть поединка, — сказать в сообщении. Поделиться

Эмануэль Наваретте также попытался меткие удары, что сделало для украинца тяжелым четвертый раунд.