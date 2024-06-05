Український чемпіон Берінчик записав зухвале звернення до Шакура — відео
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Український чемпіон Берінчик записав зухвале звернення до Шакура — відео

Денис Берінчик
Джерело:  online.ua

Чемпіон світу WBO в легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 KO) у вкрай зухвалій манері покликав на бій чемпіона WBC Шакура Стівенсона (21-0, 10 КО).

Головні тези:

  • Український чемпіон Денис Берінчик викликав на бій Шакура Стівенсона, спровокувавши хвилю зацікавленості серед шанувальників боксу.
  • Шакур Стівенсон поки що не відреагував на пропозицію Дениса Берінчика, що робить цю ситуацію ще цікавішою для шанувальників боксу.
  • Тріумф Дениса Берінчика під час бою з мексиканцем Емануелем Наваретте привернув дуже багато уваги до українського боксера.

Берінчик хоче битися з Шакуром

Нове провокаційне відео український боксер опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Гей, Шакуре. Як справи, бро? Я йду за тобою. Твій пояс — мій пояс. Мені п***й, — лаконічно заявив Денис Берінчик.

Допис боксера за лічені години зібрав тисячі переглядів та сотні коментарів.

Фанати зазначають, що це вкрай сміливе рішення, враховуючи той факт, що усі бояться битися з Шакуром, а українець після першого серйозного тріумфу уже наважився на такий серйозний бій.

Варто зазначити, що сам Шакур Стівенсон поки жодним чином не відреагував на пропозицію українського чемпіона.

Берінчик став новим чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO

Як відомо, 19 травня український боксер Денис Берінчик зміг вибороти перемогу у мексиканця Емануеля Наваретте роздільним рішенням суддів.

Бій, який відбувся в американському Сан-Дієго на Pechanga Arena, тривав усі 12 раундів.

Що важливо розуміти, для 36-річного Берінчика це був перший чемпіонський бій.

Мексиканець до цього володів поясами у трьох дивізіонах. Український боксер відразу заволодів ініціативою, що дозволило йому закріпити першу чверть поєдинку, — йдеться в повідомленні.

Емануель Наваретте почав відповідати своїми спробами нанести влучних ударів, що зробило для українця важким четвертий раунд.

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