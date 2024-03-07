Пропагандисти РФ поширюють фейки про "масову відправку студентів на фронт"

Російські пропагандисти поширюють фейковий наратив про масове закриття вишів в Україні для відправки студентів на фронт.

Новий фейк РФ про мобілізацію студентів

Для надання правдоподібності своїм фейкам ворог використовує заяви українських політиків щодо необхідності оптимізації системи вищої освіти в країні.

У такий спосіб ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до Української держави.

Насправді про жодне масове закриття вишів в Україні не йдеться. Обговорюється можливість об'єднання окремих навчальних закладів, що не передбачає ані відрахування студентів, ані звільнення викладачів, — говориться у повідомленні ЦПД. Поширити

Так само не розглядається питання скасування відстрочки від призову для студентів.

Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації, — додали у ЦПД. Поширити

Фейк про ДПСУ

У ЦПД зазначають, що російські Телеграм-канали поширюють інформацію про те, що «українським прикордонникам дозволили відкривати вогонь та використовувати FPV-дрони по тих, хто намагається втекти з України».

Як доказ пропагандисти поширюють фото, на якому зображено банер з відповідним змістом.

Верифікувавши інформацію в ДПСУ, Центр повідомляє, що поширюване росіянами повідомлення та фото є черговим фейком, мета якого — залякати населення країни та дискредитувати прикордонників.