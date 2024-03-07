Пропагандисти РФ поширюють фейки про "масову відправку студентів на фронт"

Російські пропагандисти поширюють фейковий наратив про масове закриття вишів в Україні для відправки студентів на фронт.
Новий фейк РФ про мобілізацію студентів
Для надання правдоподібності своїм фейкам ворог використовує заяви українських політиків щодо необхідності оптимізації системи вищої освіти в країні.
У такий спосіб ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до Української держави.
Так само не розглядається питання скасування відстрочки від призову для студентів.
Фейк про ДПСУ
У ЦПД зазначають, що російські Телеграм-канали поширюють інформацію про те, що «українським прикордонникам дозволили відкривати вогонь та використовувати FPV-дрони по тих, хто намагається втекти з України».
Як доказ пропагандисти поширюють фото, на якому зображено банер з відповідним змістом.
Верифікувавши інформацію в ДПСУ, Центр повідомляє, що поширюване росіянами повідомлення та фото є черговим фейком, мета якого — залякати населення країни та дискредитувати прикордонників.
Українські прикордонники діють виключно в межах чинного законодавства, а зброю та FPV-дрони вони використовують виключно проти окупантів, що ті могли відчути у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну.
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