Пропагандисти РФ поширюють фейки про "масову відправку студентів на фронт"
Категорія
Україна
Дата публікації

Пропагандисти РФ поширюють фейки про "масову відправку студентів на фронт"

Центр протидії дезінформації
студенти

Російські пропагандисти поширюють фейковий наратив про масове закриття вишів в Україні для відправки студентів на фронт.

Новий фейк РФ про мобілізацію студентів

Для надання правдоподібності своїм фейкам ворог використовує заяви українських політиків щодо необхідності оптимізації системи вищої освіти в країні.

У такий спосіб ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до Української держави.

Насправді про жодне масове закриття вишів в Україні не йдеться. Обговорюється можливість об'єднання окремих навчальних закладів, що не передбачає ані відрахування студентів, ані звільнення викладачів, — говориться у повідомленні ЦПД.

Так само не розглядається питання скасування відстрочки від призову для студентів.

Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації, — додали у ЦПД.

Фейк про ДПСУ

У ЦПД зазначають, що російські Телеграм-канали поширюють інформацію про те, що «українським прикордонникам дозволили відкривати вогонь та використовувати FPV-дрони по тих, хто намагається втекти з України».

Як доказ пропагандисти поширюють фото, на якому зображено банер з відповідним змістом.

Верифікувавши інформацію в ДПСУ, Центр повідомляє, що поширюване росіянами повідомлення та фото є черговим фейком, мета якого — залякати населення країни та дискредитувати прикордонників.

Українські прикордонники діють виключно в межах чинного законодавства, а зброю та FPV-дрони вони використовують виключно проти окупантів, що ті могли відчути у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ активно поширює новий фейк про Херсон — ЦПД
Центр протидії дезінформації
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни поширюють фейк про дозвіл прикордонникам відкривати вогонь по "втікачах" з України
Центр протидії дезінформації
Кордон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Пропаганда РФ поширює фейки про новий наступ армії РФ на Київ
Армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?