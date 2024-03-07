Пропагандисты РФ распространяют фейки о "массовой отправке студентов на фронт"

Российские пропагандисты распространяют фейковый нарратив о массовом закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт.

Новый фейк РФ о мобилизации студентов

Для придания правдоподобия своим фейкам враг использует заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования в стране.

Таким образом, враждебные пропагандисты пытаются распространить среди украинской молодежи панические настроения и недоверие к Украинскому государству.

На самом деле ни о каком массовом закрытии вузов в Украине речь не идет. Обсуждается возможность объединения отдельных учебных заведений, что не предусматривает ни отчисления студентов, ни увольнения преподавателей, — говорится в сообщении ЦПИ. Поделиться

Также не рассматривается вопрос отмены отсрочки от призыва для студентов.

Доверяйте только верифицированным источникам информации, добавили в ЦПИ. Поделиться

Фейк о ГНСУ

В ЦПИ отмечают, что российские Телеграмм-каналы распространяют информацию о том, что «украинским пограничникам разрешили открывать огонь и использовать FPV-дроны по тем, кто пытается сбежать из Украины».

В качестве доказательства пропагандисты распространяют фото, на котором изображен баннер с соответствующим содержанием.

Верифицировав информацию в ГНСУ, Центр сообщает, что распространяемое россиянами сообщение и фото является очередным фейком, цель которого — запугать население страны и дискредитировать пограничников.

Украинские пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства, а оружие и FPV-дроны они используют исключительно против оккупантов, которые могли почувствовать в первые дни полномасштабного вторжения в Украину.

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