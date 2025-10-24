Пропагандисти РФ вигадали брехливе виправдання жорстокому удару по Херсону

Російські пропагандисти намагаються виправдати черговий терористичний акт проти мирного населення Херсона. Ці фейки спростовує Центр протидії дезінформації.

Росія поширює фейк про масований обстріл Херсона

Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію, що ранковий обстріл міста був нібито «ударом по позиціях українських військових».

Насправді це чергова спроба зняти з себе відповідальність за власний злочин. За інформацією ОВА, близько 7:30 ранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Корабельного району Херсона.

Внаслідок обстрілу загинули 3 людини, ще 25 осіб дістали поранення, серед них — троє дітей. У місті пошкоджено житлові та приватні будинки, сталася масштабна пожежа.

Херсон регулярно страждає від російських ударів, які мають хаотичний характер. Окупанти обстрілюють житлові квартали артилерією, завдають авіаударів керованими бомбами та скидають вибухівки з дронів, цілеспрямовано полюючи на цивільних.