Пропагандисти РФ вигадали брехливе виправдання жорстокому удару по Херсону

Російські пропагандисти намагаються виправдати черговий терористичний акт проти мирного населення Херсона. Ці фейки спростовує Центр протидії дезінформації.
Головні тези:
- Пропагандисти РФ створюють фейкові виправдання для удару по Херсону, щоб виправдати свої воєнні злочини.
- Центр протидії дезінформації спростовує поширення фейків про масований обстріл міста.
Росія поширює фейк про масований обстріл Херсона
Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію, що ранковий обстріл міста був нібито «ударом по позиціях українських військових».
Внаслідок обстрілу загинули 3 людини, ще 25 осіб дістали поранення, серед них — троє дітей. У місті пошкоджено житлові та приватні будинки, сталася масштабна пожежа.
Херсон регулярно страждає від російських ударів, які мають хаотичний характер. Окупанти обстрілюють житлові квартали артилерією, завдають авіаударів керованими бомбами та скидають вибухівки з дронів, цілеспрямовано полюючи на цивільних.
Поширення таких «заяв» — це частина інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на виправдання воєнних злочинів проти мирних жителів міста.
