Пропагандисты РФ придумали лживое оправдание жестокому удару по Херсону

Российские пропагандисты пытаются оправдать очередной террористический акт против мирного населения Херсона. Эти фейки опровергает Центр противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Пропагандисты РФ создают фейковые оправдания для удара по Херсону, чтобы скрыть свои военные преступления.
- Центр противодействия дезинформации опровергает распространение лживых утверждений о массированном обстреле города.
- Утренний обстрел города Херсона носит террористический характер, унес жизни мирных граждан и привел к масштабному разрушению жилых кварталов.
Россия распространяет фейк о массированном обстреле Херсона
Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию, что утренний обстрел города был якобы ударом по позициям украинских военных.
В результате обстрела погибли 3 человека, еще 25 человек получили ранения, среди них — трое детей. В городе повреждены жилые и частные дома, произошел масштабный пожар.
Херсон регулярно страдает от российских ударов, которые носят хаотический характер. Оккупанты обстреливают жилые кварталы артиллерией, наносят авиаудары управляемыми бомбами и сбрасывают взрывчатки с дронов, целенаправленно охотясь на гражданских.
Распространение таких «заявлений» — часть информационной кампании Кремля, направленной на оправдание военных преступлений против мирных жителей города.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-