Пропагандисты РФ придумали лживое оправдание жестокому удару по Херсону
Пропагандисты РФ придумали лживое оправдание жестокому удару по Херсону

ЦПД
Херсон
Российские пропагандисты пытаются оправдать очередной террористический акт против мирного населения Херсона. Эти фейки опровергает Центр противодействия дезинформации.

Главные тезисы

  • Пропагандисты РФ создают фейковые оправдания для удара по Херсону, чтобы скрыть свои военные преступления.
  • Центр противодействия дезинформации опровергает распространение лживых утверждений о массированном обстреле города.
  • Утренний обстрел города Херсона носит террористический характер, унес жизни мирных граждан и привел к масштабному разрушению жилых кварталов.

Россия распространяет фейк о массированном обстреле Херсона

Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию, что утренний обстрел города был якобы ударом по позициям украинских военных.

На самом деле, это очередная попытка снять с себя ответственность за собственное преступление. По информации ОВА, около 7:30 утра оккупанты покрыли огнем жилые кварталы Корабельного района Херсона.

В результате обстрела погибли 3 человека, еще 25 человек получили ранения, среди них — трое детей. В городе повреждены жилые и частные дома, произошел масштабный пожар.

Херсон регулярно страдает от российских ударов, которые носят хаотический характер. Оккупанты обстреливают жилые кварталы артиллерией, наносят авиаудары управляемыми бомбами и сбрасывают взрывчатки с дронов, целенаправленно охотясь на гражданских.

Распространение таких «заявлений» — часть информационной кампании Кремля, направленной на оправдание военных преступлений против мирных жителей города.

