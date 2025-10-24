Пропагандисты РФ придумали лживое оправдание жестокому удару по Херсону

Российские пропагандисты пытаются оправдать очередной террористический акт против мирного населения Херсона. Эти фейки опровергает Центр противодействия дезинформации.

Россия распространяет фейк о массированном обстреле Херсона

Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию, что утренний обстрел города был якобы ударом по позициям украинских военных.

На самом деле, это очередная попытка снять с себя ответственность за собственное преступление. По информации ОВА, около 7:30 утра оккупанты покрыли огнем жилые кварталы Корабельного района Херсона. Поделиться

В результате обстрела погибли 3 человека, еще 25 человек получили ранения, среди них — трое детей. В городе повреждены жилые и частные дома, произошел масштабный пожар.

Херсон регулярно страдает от российских ударов, которые носят хаотический характер. Оккупанты обстреливают жилые кварталы артиллерией, наносят авиаудары управляемыми бомбами и сбрасывают взрывчатки с дронов, целенаправленно охотясь на гражданских.