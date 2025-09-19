Россия цинично перевела вину за удар по Яровой на Украину — ЦПД опроверг

Российская пропаганда распространяет фейковую информацию, якобы гибель людей в Яровой Донецкой области при получении пенсий произошла из-за действий Украины.

Россия распространяет отвратительный фейк насчет удара по Яровой

Российскую пропаганду опровергает Центр противодействия дезинформации.

Так, подконтрольные Кремлю медиа распространили постановочное видео с женщиной, утверждающей, что удар по поселку Яровая Донецкой области якобы был "провокацией Киева". Поделиться

По словам героини ролика, ей якобы сообщили, что обстрелы произвели украинские войска.

У ЦПД обратили внимание, что на видео отсутствуют какие-либо доказательства, только эмоциональные утверждения и ссылки на чужие слова — типичный пример манипуляции российских пропагандистов.

Россия систематически использует гражданские для создания фейковых "свидетельств" под давлением оккупационных структур. Это стандартная тактика отражения — обвинять Украину в собственных преступлениях.

Также показательно, что российские пропагандисты начали распространять версию о "провокации" вечером.

Тактику обвинения Украины в собственных военных преступлениях россияне использовали с самого начала войны и продолжают это делать до сих пор.

Напомним, 9 сентября российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами КАБ-250 по поселку Яровая Лиманской общины.