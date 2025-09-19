Росія цинічно переклала провину за удар по Яровій на Україну — ЦПД спростував
Україна
Росія цинічно переклала провину за удар по Яровій на Україну — ЦПД спростував

Центр протидії дезінформації
Ярова

Російська пропаганда поширює фейкову інформацію, нібито загибель людей у Яровій Донецької області під час отримання пенсій сталася через дії України.

Головні тези:

  • Російська пропаганда поширює фейкову інформацію про удар по Яровій у Донецькій області, намагаючись звинуватити Україну.
  • Центр протидії дезінформації спростував постановче відео з жінкою, що стверджує провокацію Києва у цій трагедії.
  • Російські пропагандисти використовують цивільних для створення фейкових “свідчень” та віддзеркалення власних злочинів на Україну.

Росія поширює огидний фейк щодо удару по Яровій

Російську пропаганду спростовує Центр протидії дезінформації.

Так, підконтрольні Кремлю медіа поширили постановочне відео з жінкою, яка стверджує, що удар по селищу Ярова Донецької області нібито був "провокацією Києва".

За словами героїні ролика, їй нібито повідомили, що обстріл здійснили українські війська.

У ЦПД звернули увагу, що на відео відсутні будь-які докази, лише емоційні твердження та посилання на чужі слова — типовий приклад маніпуляції російських пропагандистів.

Росія систематично використовує цивільних для створення фейкових "свідчень" під тиском окупаційних структур. Це стандартна тактика віддзеркалення — звинувачувати Україну у власних злочинах.

Також показово, що російські пропагандисти почали поширювати версію про "провокацію" лише ввечері.

Тактику звинувачення України у власних воєнних злочинах росіяни використовували з самого початку війни та продовжують це робити досі.

Нагадаємо, 9 вересня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами КАБ-250 по селищу Ярова Лиманської громади.

У момент атаки місцеві жителі, переважно пенсіонери, стояли в черзі біля мобільного відділення "Укрпошти". Внаслідок обстрілу загинули 25 людей, ще 18 отримали поранення.

