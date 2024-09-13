Пропагандисти RT брали участь в операціях розвідки РФ — США мають докази

Американська розвідка має докази ключової ролі пропагандистського медіа RT у поширені кремлівських наративів. Незабаром адміністрація Байдена оголосить про масштабні зусилля, направлені на послаблення впливу російських спецслужб на думку світової громадськості.

США відомо, що RT бере участь в операціях російської розвідки

Інформація про засекречені дані американської розвідки стосовно прокремлівського медіа RT вже є у Держдепу. США скоро офіційно оприлюднять їх.

Американським розвідникам вдалось дізнатись, що це медіа повністю інтегроване в розвідувальні операції РФ у різних країнах світу.

Після оголошення засекречених даних Вашингтон розпочне дипломатичну кампанію. Він буде надавати країнам більше інформації про ризики, які пов’язані з діяльністю RT.

Російський уряд більше як рік впроваджував у медіа спеціальний підрозділ, який збирав інформацію по всьому світу. Йдеться не лише про поширення фейків, а й про вплив на громадську думку та навіть військові закупівлі.

Американські дипломати сподіваються створити коаліцію країн задля спільного розв’язання проблеми.

Мінфін США наклав санкції на RT

На початку вересня відомство ввело санкції проти пропагандистів медіа. У «чорний список» потрапила і головна редакторка Маргарита Симоньян з заступниками.

Мінфін звинуватив пропагандистів RT у втручання в вибори президента США. Російські «журналісти» поширювали пропаганду і діпфейки, створені за допомогою нейромережі.

Штати також заблокували 32 фейкових сайти, які поширювали прокремлівські наративи. Серед них є клони таких відомих видань як Washington Post, Le Monde, Reuters та Bild.

У соцмережах також були створені сторінки нібито цих видань, проте вони дублювали інформацію з певними змінами. Ці акаунти теж дезактивували.