Пропагандисты RT участвовали в операциях разведки РФ — США имеют доказательства

Американская разведка имеет доказательства ключевой роли пропагандистского медиа RT в распространении кремлевских нарративов. Вскоре администрация Байдена объявит о масштабных усилиях, направленных на ослабление влияния российских спецслужб на мнение мировой общественности.

США известно, что RT участвует в операциях российской разведки

Информация о засекреченных данных американской разведки относительно прокремлевского медиа RT уже есть в Госдепе. США скоро официально обнародуют их.

Американским разведчикам удалось узнать, что это медиа полностью интегрировано в разведывательные операции РФ в разных странах мира.

После оглашения засекреченных данных Вашингтон начнет дипломатическую кампанию. Он будет предоставлять странам больше информации о рисках, связанных с деятельностью RT.

Российское правительство больше года внедряло в медиа специальное подразделение, которое собирало информацию по всему миру. Речь идет не только о распространении фейков, но и о влиянии на общественное мнение и даже военных закупках.

Американские дипломаты надеются создать коалицию стран для совместного решения проблемы.

Минфин США наложил санкции на RT

В начале сентября ведомство ввело санкции против пропагандистов медиа. В «черный список» попала и главная редактор Маргарита Симоньян с заместителями.

Минфин обвинил пропагандистов RT во вмешательстве в выборы президента США. Российские «журналисты» распространяли пропаганду и дипфейки, созданные с помощью нейросети.

Штаты также заблокировали 32 фейковых сайта, которые распространяли прокремлевские нарративы. Среди них есть клоны таких известных изданий как Washington Post, Le Monde, Reuters и Bild.

В соцсетях также были созданы страницы этих изданий, однако они дублировали информацию с определенными изменениями. Эти аккаунты тоже дезактивировали.