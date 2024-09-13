Пропагандисты RT участвовали в операциях разведки РФ — США имеют доказательства
Категория
Мир
Дата публикации

Пропагандисты RT участвовали в операциях разведки РФ — США имеют доказательства

RT
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Источник:  CNN

Американская разведка имеет доказательства ключевой роли пропагандистского медиа RT в распространении кремлевских нарративов. Вскоре администрация Байдена объявит о масштабных усилиях, направленных на ослабление влияния российских спецслужб на мнение мировой общественности.

Главные тезисы

  • Американская разведка располагает доказательствами участия пропагандистов RT в операциях российской разведки.
  • США планируют объявить масштабные меры по ослаблению влияния российских спецслужб на общественное мнение в разных странах мира.
  • В Госдепе США уже есть засекречены данные по интеграции RT в разведывательные операции РФ.
  • Американские дипломаты надеются на создание международной коалиции по борьбе с прокремлевской пропагандой.
  • Минфин США ранее ввел санкции против пропагандистов RT из-за вмешательства в выборы президента и распространения дезинформации.

США известно, что RT участвует в операциях российской разведки

Информация о засекреченных данных американской разведки относительно прокремлевского медиа RT уже есть в Госдепе. США скоро официально обнародуют их.

Американским разведчикам удалось узнать, что это медиа полностью интегрировано в разведывательные операции РФ в разных странах мира.

После оглашения засекреченных данных Вашингтон начнет дипломатическую кампанию. Он будет предоставлять странам больше информации о рисках, связанных с деятельностью RT.

Российское правительство больше года внедряло в медиа специальное подразделение, которое собирало информацию по всему миру. Речь идет не только о распространении фейков, но и о влиянии на общественное мнение и даже военных закупках.

Американские дипломаты надеются создать коалицию стран для совместного решения проблемы.

Минфин США наложил санкции на RT

В начале сентября ведомство ввело санкции против пропагандистов медиа. В «черный список» попала и главная редактор Маргарита Симоньян с заместителями.

Минфин обвинил пропагандистов RT во вмешательстве в выборы президента США. Российские «журналисты» распространяли пропаганду и дипфейки, созданные с помощью нейросети.

Штаты также заблокировали 32 фейковых сайта, которые распространяли прокремлевские нарративы. Среди них есть клоны таких известных изданий как Washington Post, Le Monde, Reuters и Bild.

В соцсетях также были созданы страницы этих изданий, однако они дублировали информацию с определенными изменениями. Эти аккаунты тоже дезактивировали.

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