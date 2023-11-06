Пропалестинські демонстранти в Туреччині намагалися штурмувати авіабазу США — відео

Сотні пропалестинських демонстрантів намагалися штурмувати авіабазу Інджирлік у Туреччині, на якій розміщені війська США. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

У Туреччині штурмували авіабазу США

На кадрах протестів видно, як поліція використовує сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати натовп з прапорами Туреччини та Палестини.

Протестувальники зруйнували барикади та вступили в сутички з поліцією в екіпіруванні.

Протестувальники жбурляли пластикові стільці, каміння та інші предмети в поліцію, яка стріляла в натовп димовими шашками. Між натовпом і силами безпеки відбулися бійки.

База Інджирлік використовувалась для підтримки міжнародної коаліції, що бореться з "Ісламською державою" в Сирії та Іраку. На ній також розташовані війська США.

Хто організував протести у Туреччині

Reuters пише, що раніше цього тижня Фонд гуманітарної допомоги IHH, ісламістська турецька агенція допомоги, організувала конвой для поїздки на авіабазу Інджирлік у провінції Адана на півдні Туреччини, щоб показати протест проти ізраїльських атак на Газу та підтримки США Ізраїлю.

Після виникнення сутичок президент IHH Бюлент Йилдирим звернувся до натовпу в Адані та закликав їх утриматися від нападів на поліцію.

Друзі, це неправильно кидати каміння або робити подібні речі, тому що і поліція, і солдати хотіли б поїхати в Газу і воювати, і вони підуть, коли прийде час. Наш гнів величезний. Ми не можемо його стримати. Але Туреччина робить все, що може, - додав він. Поширити

IHH завершив акцію раніше запланованого терміну через сутички з поліцією.

Туреччина посилила критику Ізраїлю через загострення гуманітарної кризи в Газі й підтримує рішення про створення двох держав.

Також країна приймає членів палестинського бойового угруповання ХАМАС. З початку війни Ізраїлю та ХАМАС по всій країні спалахнули протести.

Важливо зазначити, що протести відбулися за кілька годин до прибуття до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена, який планує обговорити зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом ситуацію в Газі.