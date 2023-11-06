Пропалестинские демонстранты в Турции пытались штурмовать авиабазу США — видео

Сотни пропалестинских демонстрантов пытались штурмовать авиабазу Инджирлик в Турции, на которой размещены войска США. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.
В Турции штурмовали авиабазу США
На кадрах протестов видно, как полиция использует слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать толпу с флагами Турции и Палестины.
Протестующие разрушили баррикады и вступили в стычки с полицией в экипировке.
Протестующие швыряли пластиковые стулья, камни и другие предметы в полицию, стрелявшую в толпу дымовыми шашками. Между толпой и силами безопасности произошли потасовки.
База Инджирлик использовалась для поддержки международной коалиции, борющейся с "Исламским государством" в Сирии и Ираке. На нем также расположены войска США.
Кто организовал протесты в Турции
Reuters пишет, что ранее на этой неделе Фонд гуманитарной помощи IHH, исламистское турецкое агентство помощи, организовало конвой для поездки на авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции, чтобы показать протест против израильских атак на Газу и поддержки США Израиля.
После возникновения столкновений президент IHH Бюлент Йылдырим обратился к толпе в Адане и призвал их воздержаться от нападений на полицию.
IHH завершил акцию ранее запланированного срока из-за столкновений с полицией.
Турция усилила критику Израиля из-за обострения гуманитарного кризиса в Газе и поддерживает решение о создании двух стран.
Также страна принимает членов палестинской боевой группировки ХАМАС. С начала войны Израиля и ХАМАС по всей стране разразились протесты.
Важно отметить, что протесты прошли за несколько часов до прибытия в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена, который планирует обсудить со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию в Газе.
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