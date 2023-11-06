Пропалестинские демонстранты в Турции пытались штурмовать авиабазу США — видео

Сотни пропалестинских демонстрантов пытались штурмовать авиабазу Инджирлик в Турции, на которой размещены войска США. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В Турции штурмовали авиабазу США

На кадрах протестов видно, как полиция использует слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать толпу с флагами Турции и Палестины.

Протестующие разрушили баррикады и вступили в стычки с полицией в экипировке.

Протестующие швыряли пластиковые стулья, камни и другие предметы в полицию, стрелявшую в толпу дымовыми шашками. Между толпой и силами безопасности произошли потасовки.

База Инджирлик использовалась для поддержки международной коалиции, борющейся с "Исламским государством" в Сирии и Ираке. На нем также расположены войска США.

Кто организовал протесты в Турции

Reuters пишет, что ранее на этой неделе Фонд гуманитарной помощи IHH, исламистское турецкое агентство помощи, организовало конвой для поездки на авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции, чтобы показать протест против израильских атак на Газу и поддержки США Израиля.

После возникновения столкновений президент IHH Бюлент Йылдырим обратился к толпе в Адане и призвал их воздержаться от нападений на полицию.

Друзья, это неправильно бросать камни или делать подобные вещи, потому что и полиция, и солдаты хотели бы уехать в Газу и воевать, и они уйдут, когда придет время. Наш гнев огромен. Мы не можем его умерить. Но Турция делает все, что может, – добавил он. Поделиться

IHH завершил акцию ранее запланированного срока из-за столкновений с полицией.

Турция усилила критику Израиля из-за обострения гуманитарного кризиса в Газе и поддерживает решение о создании двух стран.

Также страна принимает членов палестинской боевой группировки ХАМАС. С начала войны Израиля и ХАМАС по всей стране разразились протесты.

Важно отметить, что протесты прошли за несколько часов до прибытия в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена, который планирует обсудить со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию в Газе.