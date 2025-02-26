Проросійська партія «Грузинська мрія» ініціювала черговий законопроєкт щодо обмеження роботи медіа
Категорія
Світ
Дата публікації

Проросійська партія «Грузинська мрія» ініціювала черговий законопроєкт щодо обмеження роботи медіа

медіа
Джерело:  Радіо Свобода

Владна партія «Грузинська мрія» ініціювала черговий законопроєкт щодо обмеження роботи грузинських мовників.

Головні тези:

  • Законопроєкт ініційований партією «Грузинська мрія» передбачає обмеження роботи медіа в Грузії.
  • Зміни в законодавстві стосуються грузинських телеканалів та радіостанцій, які можуть бути піддані штрафам за порушення етичних стандартів.
  • Комісія з питань зв'язку отримає право розглядати питання, які раніше були у сфері саморегулювання медіа, і має право штрафувати телерадіостанції.

У Грузії прагнуть обмежити роботу медіа

Зміни, які мають внести до «Закону про телерадіомовлення», торкнуться грузинських телеканалів та радіостанцій. Відповідно до змін, Комісія з питань зв’язку отримає право розглядати питання, які раніше входили до сфери саморегулювання медіа, і зможе штрафувати телерадіостанції.

У «Грузинській мрії» стверджують, що це британська модель медіа, яка забезпечує «якісне та об’єктивне мовлення у сфері медіасервісів».

Відповідно до ініціативи, Комісія зможе попереджати та штрафувати грузинські телерадіостанції, якщо медіа не дотримуватимуться принципів «справедливості» та «неупередженості» при повідомленні новин; не зберігатимуть баланс під час висвітлення проблеми у новинах та вестимуть запис інтерв’ю або телефонної розмови для трансляції без попереднього попередження (за винятком випадків, коли існує припущення, що відкритий запис буде неможливим).

Крім цього, фінансові стягнення зможуть здійснюватися у разі, якщо при зйомці матеріалу у навчальному закладі, лікарні, пенітенціарній установі, відділку міліції або швидкої допомоги не буде отримана попередня згода ні від уповноваженої особи, ні від осіб, яких знімають. Якщо у програму на актуальну тему буде запрошений лише один гість, і це буде використано для звинувачення людини, яка не бере участі у програмі, грузинські журналісти також зіткнуться із заходами з боку Комісії.

Досі медіа у Грузії були зобов’язані реагувати на описані порушення у рамках механізму саморегулювання і не мали сплачувати за це штраф.

У законопроєкті йдеться, що якщо Комісія визначить, що мовник порушив етичні стандарти, його попередять та нададуть строк для усунення порушень. У разі невиконання цього припису канал буде оштрафований. Штраф буде можливий, якщо Комісія виявить потворне порушення протягом року після отримання мовником попередження.

Зазначається, що у разі ухвалення закону, Комісія зможе оштрафувати мовника на 0,5% річного доходу.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Грузії пройде масштабний страйк проти згортання владою євроінтеграції — коли саме
Тбілісі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Грузії тривають антиурядові протести — що відомо
Грузія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
«Ні російській диктатурі!». У двох містах Грузії пройшли протестні акції
Грузія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?