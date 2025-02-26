Проросійська партія «Грузинська мрія» ініціювала черговий законопроєкт щодо обмеження роботи медіа

Владна партія «Грузинська мрія» ініціювала черговий законопроєкт щодо обмеження роботи грузинських мовників.
Головні тези:
- Законопроєкт ініційований партією «Грузинська мрія» передбачає обмеження роботи медіа в Грузії.
- Зміни в законодавстві стосуються грузинських телеканалів та радіостанцій, які можуть бути піддані штрафам за порушення етичних стандартів.
- Комісія з питань зв'язку отримає право розглядати питання, які раніше були у сфері саморегулювання медіа, і має право штрафувати телерадіостанції.
У Грузії прагнуть обмежити роботу медіа
Зміни, які мають внести до «Закону про телерадіомовлення», торкнуться грузинських телеканалів та радіостанцій. Відповідно до змін, Комісія з питань зв’язку отримає право розглядати питання, які раніше входили до сфери саморегулювання медіа, і зможе штрафувати телерадіостанції.
У «Грузинській мрії» стверджують, що це британська модель медіа, яка забезпечує «якісне та об’єктивне мовлення у сфері медіасервісів».
Відповідно до ініціативи, Комісія зможе попереджати та штрафувати грузинські телерадіостанції, якщо медіа не дотримуватимуться принципів «справедливості» та «неупередженості» при повідомленні новин; не зберігатимуть баланс під час висвітлення проблеми у новинах та вестимуть запис інтерв’ю або телефонної розмови для трансляції без попереднього попередження (за винятком випадків, коли існує припущення, що відкритий запис буде неможливим).
Досі медіа у Грузії були зобов’язані реагувати на описані порушення у рамках механізму саморегулювання і не мали сплачувати за це штраф.
У законопроєкті йдеться, що якщо Комісія визначить, що мовник порушив етичні стандарти, його попередять та нададуть строк для усунення порушень. У разі невиконання цього припису канал буде оштрафований. Штраф буде можливий, якщо Комісія виявить потворне порушення протягом року після отримання мовником попередження.
Зазначається, що у разі ухвалення закону, Комісія зможе оштрафувати мовника на 0,5% річного доходу.
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