Проросійська партія «Грузинська мрія» ініціювала черговий законопроєкт щодо обмеження роботи медіа

У Грузії прагнуть обмежити роботу медіа

Зміни, які мають внести до «Закону про телерадіомовлення», торкнуться грузинських телеканалів та радіостанцій. Відповідно до змін, Комісія з питань зв’язку отримає право розглядати питання, які раніше входили до сфери саморегулювання медіа, і зможе штрафувати телерадіостанції.

У «Грузинській мрії» стверджують, що це британська модель медіа, яка забезпечує «якісне та об’єктивне мовлення у сфері медіасервісів».

Відповідно до ініціативи, Комісія зможе попереджати та штрафувати грузинські телерадіостанції, якщо медіа не дотримуватимуться принципів «справедливості» та «неупередженості» при повідомленні новин; не зберігатимуть баланс під час висвітлення проблеми у новинах та вестимуть запис інтерв’ю або телефонної розмови для трансляції без попереднього попередження (за винятком випадків, коли існує припущення, що відкритий запис буде неможливим).

Крім цього, фінансові стягнення зможуть здійснюватися у разі, якщо при зйомці матеріалу у навчальному закладі, лікарні, пенітенціарній установі, відділку міліції або швидкої допомоги не буде отримана попередня згода ні від уповноваженої особи, ні від осіб, яких знімають. Якщо у програму на актуальну тему буде запрошений лише один гість, і це буде використано для звинувачення людини, яка не бере участі у програмі, грузинські журналісти також зіткнуться із заходами з боку Комісії. Поширити

Досі медіа у Грузії були зобов’язані реагувати на описані порушення у рамках механізму саморегулювання і не мали сплачувати за це штраф.

У законопроєкті йдеться, що якщо Комісія визначить, що мовник порушив етичні стандарти, його попередять та нададуть строк для усунення порушень. У разі невиконання цього припису канал буде оштрафований. Штраф буде можливий, якщо Комісія виявить потворне порушення протягом року після отримання мовником попередження.

Зазначається, що у разі ухвалення закону, Комісія зможе оштрафувати мовника на 0,5% річного доходу.