Пророссийская партия «Грузинская мечта» инициировала очередной законопроект по ограничению работы медиа

В Грузии стремятся ограничить работу медиа

Изменения, которые должны быть внесены в «Закон о телерадиовещании», коснутся грузинских телеканалов и радиостанций. Согласно изменениям, Комиссия по вопросам связи получит право рассматривать ранее входившие в сферу саморегулирования медиа вопросы и сможет штрафовать телерадиостанции.

В «Грузинской мечте» утверждают, что это британская модель медиа, которая обеспечивает «качественную и объективную речь в сфере медиасервисов».

Согласно инициативе, Комиссия сможет предупреждать и штрафовать грузинские телерадиостанции, если медиа не будут соблюдать принципы «справедливости» и «беспристрастности» при сообщении новостей; не будут сохранять баланс при освещении проблемы в новостях и вести запись интервью или телефонного разговора для трансляции без предварительного предупреждения (за исключением случаев, когда существует предположение, что открытая запись будет невозможна).

Кроме этого, финансовые взыскания смогут производиться в случае, если при съемке материала в учебном заведении, больнице, пенитенциарном учреждении, отделении милиции или скорой помощи не будет получено предварительное согласие ни от уполномоченного лица, ни от снимаемых лиц. Если в программу на актуальную тему будет приглашен только один гость, и это будет использовано для обвинения человека, не участвующего в программе, грузинские журналисты также столкнутся с мерами Комиссии. Поделиться

До сих пор медиа в Грузии были обязаны реагировать на описанные нарушения в рамках механизма саморегулирования и не должны платить за это штраф.

В законопроекте говорится, что если Комиссия определит, что вещатель нарушил этические стандарты, его предупредят и предоставят срок для устранения нарушений. В случае невыполнения этого предписания, канал будет оштрафован. Штраф будет возможен, если Комиссия выявит безобразное нарушение в течение года после получения вещателем предупреждения.

Отмечается, что в случае принятия закона Комиссия сможет оштрафовать вещателя на 0,5% годового дохода.