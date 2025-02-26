Пророссийская партия «Грузинская мечта» инициировала очередной законопроект по ограничению работы медиа
Категория
Мир
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Пророссийская партия «Грузинская мечта» инициировала очередной законопроект по ограничению работы медиа

медиа
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Источник:  Радио Свобода

Властная партия «Грузинская мечта» инициировала очередной законопроект по ограничению работы грузинских вещателей.

Главные тезисы

  • Партя "Грузинская мечта" предложила законопроект по ограничению работы медиа в Грузии.
  • Предлагаемые изменения касаются грузинских телеканалов и радиостанций, подвергая их штрафам за нарушение этических стандартов.
  • Комиссия по связи получит право штрафовать вещателей за нарушения, которые ранее регулировались саморегулированием медиа.

В Грузии стремятся ограничить работу медиа

Изменения, которые должны быть внесены в «Закон о телерадиовещании», коснутся грузинских телеканалов и радиостанций. Согласно изменениям, Комиссия по вопросам связи получит право рассматривать ранее входившие в сферу саморегулирования медиа вопросы и сможет штрафовать телерадиостанции.

В «Грузинской мечте» утверждают, что это британская модель медиа, которая обеспечивает «качественную и объективную речь в сфере медиасервисов».

Согласно инициативе, Комиссия сможет предупреждать и штрафовать грузинские телерадиостанции, если медиа не будут соблюдать принципы «справедливости» и «беспристрастности» при сообщении новостей; не будут сохранять баланс при освещении проблемы в новостях и вести запись интервью или телефонного разговора для трансляции без предварительного предупреждения (за исключением случаев, когда существует предположение, что открытая запись будет невозможна).

Кроме этого, финансовые взыскания смогут производиться в случае, если при съемке материала в учебном заведении, больнице, пенитенциарном учреждении, отделении милиции или скорой помощи не будет получено предварительное согласие ни от уполномоченного лица, ни от снимаемых лиц. Если в программу на актуальную тему будет приглашен только один гость, и это будет использовано для обвинения человека, не участвующего в программе, грузинские журналисты также столкнутся с мерами Комиссии.

До сих пор медиа в Грузии были обязаны реагировать на описанные нарушения в рамках механизма саморегулирования и не должны платить за это штраф.

В законопроекте говорится, что если Комиссия определит, что вещатель нарушил этические стандарты, его предупредят и предоставят срок для устранения нарушений. В случае невыполнения этого предписания, канал будет оштрафован. Штраф будет возможен, если Комиссия выявит безобразное нарушение в течение года после получения вещателем предупреждения.

Отмечается, что в случае принятия закона Комиссия сможет оштрафовать вещателя на 0,5% годового дохода.

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