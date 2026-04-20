Проросійська партія Радева лідирує на парламентських виборах у Болгарії

Партія "Прогресивна Болгарія" проросійського експрезидента Румена Радева продовжує впевнено лідирувати після обробки 78,24% протоколів на дострокових парламентських виборах.
Головні тези:
- Партія “Прогресивна Болгарія” Румена Радева зберігає переконливе лідерство з результатом у 44,48% на парламентських виборах у Болгарії.
- На другому місці залишається “Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія” з результатом у 13,65% голосів.
“Прогресивна Болгарія” лідирує на виборах у парламент
Про це свідчать дані Центрвиборчкому Болгарії.
Згідно з оновленими даними, "Прогресивна Болгарія" лідирує з переконливим результатом у 44,48%.
Крім того, до парламенту нового скликання проходять:
"Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія" (13,65%),
ГЄРБ-СДС (13,18%),
ДПС ("Рух за права і свобод"и) Деляна Пеєвського (5,85%),
а також ще одна проросійська політсила "Відродження" (4,43%).
Трохи нижче 4-відсоткового бар'єра опинилися МЕЧ з 3,28% голосів, "Велич" з 3,18%, "БСП — Об'єднані ліві" з 3,03% і "Сяйво", за яку проголосували 3,05% виборців.
За попередніми результатами, партія "Прогресивна Болгарія" може забезпечити собі одноосібну більшість у парламенті нового скликання.
Румен Радев раніше висловив подяку всім болгарським громадянам, які підтримали його партію на дострокових парламентських виборах.
