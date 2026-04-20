Проросійська партія Радева лідирує на парламентських виборах у Болгарії

Партія "Прогресивна Болгарія" проросійського експрезидента Румена Радева продовжує впевнено лідирувати після обробки 78,24% протоколів на дострокових парламентських виборах.

“Прогресивна Болгарія” лідирує на виборах у парламент

Про це свідчать дані Центрвиборчкому Болгарії.

Згідно з оновленими даними, "Прогресивна Болгарія" лідирує з переконливим результатом у 44,48%.

Крім того, до парламенту нового скликання проходять:

"Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія" (13,65%),

ГЄРБ-СДС (13,18%),

ДПС ("Рух за права і свобод"и) Деляна Пеєвського (5,85%),

а також ще одна проросійська політсила "Відродження" (4,43%).

Трохи нижче 4-відсоткового бар'єра опинилися МЕЧ з 3,28% голосів, "Велич" з 3,18%, "БСП — Об'єднані ліві" з 3,03% і "Сяйво", за яку проголосували 3,05% виборців.

За попередніми результатами, партія "Прогресивна Болгарія" може забезпечити собі одноосібну більшість у парламенті нового скликання.

Румен Радев раніше висловив подяку всім болгарським громадянам, які підтримали його партію на дострокових парламентських виборах.