Пророссийская партия Радева лидирует на парламентских выборах в Болгарии

Партия Прогрессивная Болгария пророссийского экспрезидента Румена Радева продолжает уверенно лидировать после обработки 78,24% протоколов на досрочных парламентских выборах.
Главные тезисы
- Партия Прогрессивная Болгария Румена Радева лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии с результатом 44,48% голосов.
- На втором месте по результатам оказалась партия “Продолжаем изменения - Демократическая Болгария” с 13,65% голосов.
"Прогрессивная Болгария" лидирует на выборах в парламент
Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома Болгарии.
Согласно обновленным данным, "Прогрессивная Болгария" лидирует с убедительным результатом в 44,48%.
Кроме того, в парламент нового созыва проходят:
"Продолжаем изменения — Демократическая Болгария" (13,65%),
ГЕРБ-СДС (13,18%),
ДПС ("Движение за права и свобод") Деляна Пеевского (5,85%),
а также еще одна пророссийская политсила "Возрождение" (4,43%).
Чуть ниже 4-процентного барьера оказались МЕЧ с 3,28% голосов, "Величие" с 3,18%, "БСП — Объединенные левые" с 3,03% и "Сияние", за которую проголосовали 3,05% избирателей.
По предварительным результатам, партия "Прогрессивная Болгария" может обеспечить себе единоличное большинство в парламенте нового созыва.
Румен Радев ранее выразил благодарность всем болгарским гражданам, поддержавшим его партию на досрочных парламентских выборах.
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-