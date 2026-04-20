Пророссийская партия Радева лидирует на парламентских выборах в Болгарии

Партия Прогрессивная Болгария пророссийского экспрезидента Румена Радева продолжает уверенно лидировать после обработки 78,24% протоколов на досрочных парламентских выборах.

"Прогрессивная Болгария" лидирует на выборах в парламент

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома Болгарии.

Согласно обновленным данным, "Прогрессивная Болгария" лидирует с убедительным результатом в 44,48%.

Кроме того, в парламент нового созыва проходят:

"Продолжаем изменения — Демократическая Болгария" (13,65%),

ГЕРБ-СДС (13,18%),

ДПС ("Движение за права и свобод") Деляна Пеевского (5,85%),

а также еще одна пророссийская политсила "Возрождение" (4,43%).

Чуть ниже 4-процентного барьера оказались МЕЧ с 3,28% голосов, "Величие" с 3,18%, "БСП — Объединенные левые" с 3,03% и "Сияние", за которую проголосовали 3,05% избирателей.

По предварительным результатам, партия "Прогрессивная Болгария" может обеспечить себе единоличное большинство в парламенте нового созыва.

Румен Радев ранее выразил благодарность всем болгарским гражданам, поддержавшим его партию на досрочных парламентских выборах.