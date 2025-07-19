ЦВК Молдови не допустила проросійський блок "Перемога" до виборів
Категорія
Політика
Дата публікації

ЦВК Молдови не допустила проросійський блок "Перемога" до виборів

Перемога
Джерело:  Newsmaker

Центральна виборча комісія Молдови на засіданні 19 липня відхилила заявку на реєстрацію виборчого блоку «Перемога» для участі у парламентських виборах 2025 року.

Головні тези:

  • Центральна виборча комісія Молдови відхилила заявку на реєстрацію проросійського блоку "Перемога" для участі у парламентських виборах 2025 року.
  • Віцеголова ЦВК наголосив, що члени блоку пов'язані з олігархом-втікачем Іланом Шором, що стало причиною відхилення заявки.

Проросійський блок "Перемога" не потрапить на вибори у Молдові

Віцеголова ЦВК Павло Постіка заявив, що члени політичного блоку «Перемога» пов'язані з олігархом-втікачем Іланом Шором, засудженим у Молдові до 15 років в'язниці.

Постіка також наголосив, що олігарх-утікач особисто брав участь у створенні блоку, а проведення з'їзду «Перемоги» у Москві «викликає обґрунтовані підозри».

Проведення з'їзду на території іноземної держави, без нагляду з боку виборних органів та за участю, а також логістичної підтримки іноземних структур викликає обґрунтовані підозри у незаконному фінансуванні, що суперечить національному законодавству.

Він також нагадав, що закон забороняє створення нової політичної сили на базі партії, визнаної неконституційною. При цьому партії, які входять до блоку, вже беруть участь у судових розглядах — одні у справі про розпуск, інші у справі обмеження діяльності.

Лідери блоку «Перемога», які були присутні на засіданні, заявили, що вважають рішення ЦВК неправомірним.

Зазначається, що до складу блоку входять чотири партії: «Відродження», «Шанс», «Альтернатива та сила порятунку Молдови» та «Перемога».

6 липня проросійський олігарх-утікач Ілан Шор оголосив на з’їзді у Москві, що політичний блок «Перемога» збирається брати участь у парламентських виборах у Молдові, а список кандидатів очолить башкан Гагаузії Євгенія Гуцул.

Рада ЄС 15 липня включила до списку санкцій 7 осіб та 3 організації, відповідальні за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив чи загрозу суверенітету та незалежності Молдови.

Під санкції потрапили: лідер партії «Альтернатива та Сила Порятунку Молдови» Олександру Бешкієру, голова партії «Відродження» Наталія Параска, лідер партії «Шанс» Олексій Лунгу та лідер партії «Перемога» Вадим Гроза.

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