ЦВК Молдови не допустила проросійський блок "Перемога" до виборів

Центральна виборча комісія Молдови на засіданні 19 липня відхилила заявку на реєстрацію виборчого блоку «Перемога» для участі у парламентських виборах 2025 року.
Головні тези:
- Центральна виборча комісія Молдови відхилила заявку на реєстрацію проросійського блоку "Перемога" для участі у парламентських виборах 2025 року.
- Віцеголова ЦВК наголосив, що члени блоку пов'язані з олігархом-втікачем Іланом Шором, що стало причиною відхилення заявки.
Проросійський блок "Перемога" не потрапить на вибори у Молдові
Віцеголова ЦВК Павло Постіка заявив, що члени політичного блоку «Перемога» пов'язані з олігархом-втікачем Іланом Шором, засудженим у Молдові до 15 років в'язниці.
Постіка також наголосив, що олігарх-утікач особисто брав участь у створенні блоку, а проведення з'їзду «Перемоги» у Москві «викликає обґрунтовані підозри».
Він також нагадав, що закон забороняє створення нової політичної сили на базі партії, визнаної неконституційною. При цьому партії, які входять до блоку, вже беруть участь у судових розглядах — одні у справі про розпуск, інші у справі обмеження діяльності.
Лідери блоку «Перемога», які були присутні на засіданні, заявили, що вважають рішення ЦВК неправомірним.
Зазначається, що до складу блоку входять чотири партії: «Відродження», «Шанс», «Альтернатива та сила порятунку Молдови» та «Перемога».
Рада ЄС 15 липня включила до списку санкцій 7 осіб та 3 організації, відповідальні за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив чи загрозу суверенітету та незалежності Молдови.
Під санкції потрапили: лідер партії «Альтернатива та Сила Порятунку Молдови» Олександру Бешкієру, голова партії «Відродження» Наталія Параска, лідер партії «Шанс» Олексій Лунгу та лідер партії «Перемога» Вадим Гроза.
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