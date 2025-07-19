ЦИК Молдовы не допустила пророссийский блок "Победа" к выборам
Категория
Политика
Дата публикации

ЦИК Молдовы не допустила пророссийский блок "Победа" к выборам

Победа
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Источник:  Newsmaker

Центральная избирательная комиссия Молдовы на заседании 19 июля отклонила заявку на регистрацию избирательного блока "Победа" для участия в парламентских выборах 2025 года.

Главные тезисы

  • ЦИК Молдовы отклонила заявку на регистрацию пророссийского блока “Победа” из-за связей с беглым олигархом Иланом Шором.
  • Лидеры блока утверждают, что решение ЦИК неправомерно, но организации, входящие в блок, уже участвуют в судебных разбирательствах.

Пророссийский блок "Победа" не попадет на выборы в Молдове

Вицеголова ЦИК Павел Постика заявил, что члены политического блока «Победа» связаны с беглым олигархом Иланом Шором, приговоренным в Молдове к 15 годам тюрьмы.

Постика также подчеркнул, что беглый олигарх лично принимал участие в создании блока, а проведение съезда «Победы» в Москве «вызывает обоснованные подозрения».

Проведение съезда на территории иностранного государства, без присмотра со стороны выборных органов и с участием, а также логистической поддержки иностранных структур вызывает обоснованные подозрения в незаконном финансировании, что противоречит национальному законодательству.

Он также напомнил, что закон запрещает создание новой политической силы на основе партии, признанной неконституционной. При этом входящие в блок партии уже участвуют в судебных разбирательствах — одни по делу о роспуске, другие по делу ограничения деятельности.

Присутствовавшие на заседании лидеры блока «Победа» заявили, что считают решение ЦИК неправомерным.

Отмечается, что в состав блока входят четыре партии: "Возрождение", "Шанс", "Альтернатива и сила спасения Молдовы" и "Победа".

6 июля беглый пророссийский олигарх Илан Шор объявил на съезде в Москве, что политический блок «Победа» собирается участвовать в парламентских выборах в Молдове, а список кандидатов возглавит башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

Совет ЕС 15 июля включил в список санкций 7 человек и 3 организации, ответственные за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы.

Под санкции попали лидер партии «Альтернатива и Сила Спасения Молдовы» Александру Бешкиеру, председатель партии «Возрождение» Наталья Параска, лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу и лидер партии «Победа» Вадим Гроза.

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