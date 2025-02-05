Проросійський "парламент" Грузії зупинив повноваження 49 депутатів-опозиціонерів

Парламент Грузії, легітимність якого не визнають президентка країни Саломе Зурабішвілі, опозиція та значна частина грузинської громадськості, зупинив повноваження 49 депутатів
Головні тези:
- Проросійський парламент Грузії вирішив зупинити повноваження 49 депутатів-опозиціонерів, що стало причиною обурення у грузинському суспільстві.
- Підставою для цього рішення була вимога опозиційних коаліцій про припинення повноважень, з якою вони звернулися до парламенту минулого року.
Майже 50 грузинських депутатів-опозиціонерів викинули з парламенту
Зокрема були зупинені повноваження членів трьох опозиційних коаліцій — "Єдність — Національний рух", "Коаліція за зміни" та "Сильна Грузія".
Як зазначається, підставою для ухвалення цього рішення стала вимога коаліцій про припинення повноважень, з якою опозиційні політики звернулися до парламенту в листопаді минулого року.
Наразі в грузинському парламенті з 12 мандатами залишається партія "Гахарія за Грузію". Політичне об’єднання колишнього прем’єра Георгія Гахарія, як і інші партії, що подолали прохідний бар’єр на виборах 26 жовтня, називає результати голосування нелегітимними і не бере участі в діяльності парламенту. Однак представники цього політичного об’єднання не подавали заяв про зупинення своїх повноважень.
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