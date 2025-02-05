Проросійський "парламент" Грузії зупинив повноваження 49 депутатів-опозиціонерів
Категорія
Політика
Дата публікації

Проросійський "парламент" Грузії зупинив повноваження 49 депутатів-опозиціонерів

Парламент Грузії
Джерело:  Ехо Кавказу

Парламент Грузії, легітимність якого не визнають президентка країни Саломе Зурабішвілі, опозиція та значна частина грузинської громадськості, зупинив повноваження 49 депутатів

Головні тези:

  • Проросійський парламент Грузії вирішив зупинити повноваження 49 депутатів-опозиціонерів, що стало причиною обурення у грузинському суспільстві.
  • Підставою для цього рішення була вимога опозиційних коаліцій про припинення повноважень, з якою вони звернулися до парламенту минулого року.

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Зокрема були зупинені повноваження членів трьох опозиційних коаліцій — "Єдність — Національний рух", "Коаліція за зміни" та "Сильна Грузія".

Як зазначається, підставою для ухвалення цього рішення стала вимога коаліцій про припинення повноважень, з якою опозиційні політики звернулися до парламенту в листопаді минулого року.

Наразі в грузинському парламенті з 12 мандатами залишається партія "Гахарія за Грузію". Політичне об’єднання колишнього прем’єра Георгія Гахарія, як і інші партії, що подолали прохідний бар’єр на виборах 26 жовтня, називає результати голосування нелегітимними і не бере участі в діяльності парламенту. Однак представники цього політичного об’єднання не подавали заяв про зупинення своїх повноважень.

Згідно з протоколом ЦВК за підсумками парламентських виборів 2024 року "Сильна Грузія" отримала 14 мандатів, "Коаліція за зміни" — 19 мандатів, а "Єдність — Національний рух" — 16 мандатів.

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