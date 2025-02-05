Пророссийский "парламент" Грузии остановил полномочия 49 депутатов-оппозиционеров
Категория
Политика
Дата публикации

Пророссийский "парламент" Грузии остановил полномочия 49 депутатов-оппозиционеров

Грузия
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Источник:  Эхо Кавказа

Парламент Грузии, легитимность которого не признают президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть грузинской общественности, остановил полномочия 49 депутатов

Главные тезисы

  • Полномочия 49 оппозиционеров были остановлены пророссийским парламентом Грузии.
  • Это решение вызвало возмущение в грузинском обществе и оппозиции.
  • Выброшенные из парламента депутаты представляли различные оппозиционные коалиции, такие как “Единство – Национальное движение”, “Коалиция за изменения” и “Сильная Грузия”.

Почти 50 грузинских депутатов-оппозиционеров выбросили из парламента

В частности, были остановлены полномочия членов трех оппозиционных коалиций — "Единство — Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия".

Как отмечается, основанием для принятия этого решения стало требование коалиций о прекращении полномочий, с которым оппозиционные политики обратились в парламент в ноябре прошлого года.

Пока в грузинском парламенте с 12 мандатами остается партия "Хухаря за Грузию". Политическое объединение бывшего премьера Георгия Гахария, как и другие партии, преодолевшие проходной барьер на выборах 26 октября, называет результаты голосования нелегитимными и не участвует в деятельности парламента. Однако представители этого политического объединения не подавали заявления о приостановлении своих полномочий.

Согласно протоколу ЦИК по итогам парламентских выборов 2024 года "Сильная Грузия" получила 14 мандатов, "Коалиция за изменения" — 19 мандатов, а "Единство — Национальное движение" — 16 мандатов.

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