Пророссийский "парламент" Грузии остановил полномочия 49 депутатов-оппозиционеров

Парламент Грузии, легитимность которого не признают президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть грузинской общественности, остановил полномочия 49 депутатов
Главные тезисы
- Полномочия 49 оппозиционеров были остановлены пророссийским парламентом Грузии.
- Это решение вызвало возмущение в грузинском обществе и оппозиции.
- Выброшенные из парламента депутаты представляли различные оппозиционные коалиции, такие как “Единство – Национальное движение”, “Коалиция за изменения” и “Сильная Грузия”.
Почти 50 грузинских депутатов-оппозиционеров выбросили из парламента
В частности, были остановлены полномочия членов трех оппозиционных коалиций — "Единство — Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия".
Как отмечается, основанием для принятия этого решения стало требование коалиций о прекращении полномочий, с которым оппозиционные политики обратились в парламент в ноябре прошлого года.
Пока в грузинском парламенте с 12 мандатами остается партия "Хухаря за Грузию". Политическое объединение бывшего премьера Георгия Гахария, как и другие партии, преодолевшие проходной барьер на выборах 26 октября, называет результаты голосования нелегитимными и не участвует в деятельности парламента. Однако представители этого политического объединения не подавали заявления о приостановлении своих полномочий.
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