Пророссийский "парламент" Грузии остановил полномочия 49 депутатов-оппозиционеров

Парламент Грузии, легитимность которого не признают президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть грузинской общественности, остановил полномочия 49 депутатов

Почти 50 грузинских депутатов-оппозиционеров выбросили из парламента

В частности, были остановлены полномочия членов трех оппозиционных коалиций — "Единство — Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия".

Как отмечается, основанием для принятия этого решения стало требование коалиций о прекращении полномочий, с которым оппозиционные политики обратились в парламент в ноябре прошлого года.

Пока в грузинском парламенте с 12 мандатами остается партия "Хухаря за Грузию". Политическое объединение бывшего премьера Георгия Гахария, как и другие партии, преодолевшие проходной барьер на выборах 26 октября, называет результаты голосования нелегитимными и не участвует в деятельности парламента. Однако представители этого политического объединения не подавали заявления о приостановлении своих полномочий.