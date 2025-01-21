Проросійському ексведучому Максу Назарову обрали запобіжний захід

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього ведучого телеканалів "Наш" і NewsOne Макса Назарова. Йому обрали тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

Ексведучому каналів Медведчука Назарову обрали запобіжний захід

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, суд частково задовольнив клопотання обвинувачення, яке вимагало взяття Назарова під варту без права внесення застави.

Натомість сторона захисту наполягала на м’якшому запобіжному заході — особистому зобов’язанню або домашньому арешті.

Раніше Назарову висунули підозру у державній зраді через його участь у проросійській пропаганді та співпрацю з медіаресурсами, які використовувалися для поширення кремлівських наративів в Україні.

СБУ прийшла з обшуками до Макса Назарова

Спецслужба звертає увагу на те, що після початку повномасштабної війни Назаров створив свій канал на Ютубі, де продовжив активно поширювати проросійські наративи.

Окрім того, блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських “політекспертів”, значна частина з яких наразі переховується в країні-агресорці.

Макс Назаров багато разів намагався виправдати вторгнення РФ в Україну.

Частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід — домашній арешт, але згодом блогер продовжив підривну діяльність в інтересах Москви. Поширити

Згідно з даними СБУ, обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави.