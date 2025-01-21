Проросійському ексведучому Максу Назарову обрали запобіжний захід

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього ведучого телеканалів "Наш" і NewsOne Макса Назарова. Йому обрали тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.
Головні тези:
- Суд обрав для ексведучого Макса Назарова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави.
- Назарову висунули підозру у державній зраді через співпрацю з проросійськими медіаресурсами та поширення кремлівських наративів в Україні.
- Служба безпеки України звертає увагу на активну пропагандистську діяльність Назарова після початку війни та співпрацю з проросійськими експертами.
- Макс Назаров намагався виправдати вторгнення РФ в Україну та дискредитувати державу на міжнародній арені спільно з іншими прокремлівськими фігурантами.
- Рішення суду щодо запобіжного заходу для Назарова відповідає претензіям обвинувачення та підтверджує серйозність обвинувачень у поширенні проросійських наративів.
Ексведучому каналів Медведчука Назарову обрали запобіжний захід
Як повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, суд частково задовольнив клопотання обвинувачення, яке вимагало взяття Назарова під варту без права внесення застави.
Натомість сторона захисту наполягала на м’якшому запобіжному заході — особистому зобов’язанню або домашньому арешті.
Раніше Назарову висунули підозру у державній зраді через його участь у проросійській пропаганді та співпрацю з медіаресурсами, які використовувалися для поширення кремлівських наративів в Україні.
СБУ прийшла з обшуками до Макса Назарова
Спецслужба звертає увагу на те, що після початку повномасштабної війни Назаров створив свій канал на Ютубі, де продовжив активно поширювати проросійські наративи.
Окрім того, блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських “політекспертів”, значна частина з яких наразі переховується в країні-агресорці.
Макс Назаров багато разів намагався виправдати вторгнення РФ в Україну.
Згідно з даними СБУ, обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави.
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