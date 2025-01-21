Пророссийскому эксведущему Максу Назарову избрали меру пресечения

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего ведущего телеканалов "Наш" и NewsOne Макса Назарова. Ему избрали содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 12 миллионов гривен.
Главные тезисы
- Суд избрал для эксведущего Макса Назарова меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога.
- Назарову выдвинули подозрение в государственной измене из-за сотрудничества с пророссийскими медиаресурсами и распространения кремлевских нарративов в Украине.
- Служба безопасности Украины обращает внимание на активную пропагандистскую деятельность Назарова после начала войны и сотрудничество с пророссийскими экспертами.
- Макс Назаров пытался оправдать вторжение РФ в Украину и дискредитировать государство на международной арене совместно с прокремлевскими фигурантами.
- Решение суда по мере пресечения для Назарова отвечает претензиям обвинения и подтверждает серьезность обвинений в распространении пророссийских нарративов.
Эксведущим каналов Медведчука Назарову избрали меру пресечения
Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин, суд частично удовлетворил ходатайство обвинения, которое требовало заключения Назарова под стражу без права внесения залога.
В то же время сторона защиты настаивала на более мягкой мере пресечения — личном обязательстве или домашнем аресте.
Ранее Назарову выдвинули подозрение в государственной измене из-за его участия в пророссийской пропаганде и сотрудничестве с медиаресурсами, которые использовались для распространения кремлевских нарративов в Украине.
СБУ пришла с обысками к Максу Назарову
Спецслужба обращает внимание, что после начала полномасштабной войны Назаров создал свой канал на Ютубе, где продолжил активно распространять пророссийские нарративы.
Кроме того, блоггер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых сейчас скрывается в стране-агрессоре.
Макс Назаров неоднократно пытался оправдать вторжение РФ в Украину.
Согласно данным СБУ, оба фигуранта публично пытались дискредитировать Украину на международной арене и дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства.
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