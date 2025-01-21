Пророссийскому эксведущему Максу Назарову избрали меру пресечения

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего ведущего телеканалов "Наш" и NewsOne Макса Назарова. Ему избрали содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 12 миллионов гривен.

Эксведущим каналов Медведчука Назарову избрали меру пресечения

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин, суд частично удовлетворил ходатайство обвинения, которое требовало заключения Назарова под стражу без права внесения залога.

В то же время сторона защиты настаивала на более мягкой мере пресечения — личном обязательстве или домашнем аресте.

Ранее Назарову выдвинули подозрение в государственной измене из-за его участия в пророссийской пропаганде и сотрудничестве с медиаресурсами, которые использовались для распространения кремлевских нарративов в Украине.

СБУ пришла с обысками к Максу Назарову

Спецслужба обращает внимание, что после начала полномасштабной войны Назаров создал свой канал на Ютубе, где продолжил активно распространять пророссийские нарративы.

Кроме того, блоггер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых сейчас скрывается в стране-агрессоре.

Макс Назаров неоднократно пытался оправдать вторжение РФ в Украину.

Частым гостем фигуранта был еще один прокремлевский блоггер, который в феврале 2024 года уже получил подозрение от следователей СБУ. Поделиться

Согласно данным СБУ, оба фигуранта публично пытались дискредитировать Украину на международной арене и дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства.