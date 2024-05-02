У Грузії після мітингу ввечері 1 травня проти закону про "іноагентів" госпіталізували вісьмох постраждалих учасників акції.

Нові протести у Грузії проти закону про "іноагентів"

У МОЗ Грузії розповіли, що у постраждалих відзначаються пошкодження різного типу, у тому числі поранення в області обличчя, голови та різних частин тіла, а також інтоксикація та ускладнення дихальних шляхів.

Під час протестів біля парламенту в Тбілісі чергували 20 бригад «швидкої». На місці допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС.

Як відомо, ввечері 1 травня тисячі людей зібралися біля парламенту з вимогою відкликати законопроєкт про «іноагентів» («Про прозорість іноземного впливу»), який депутати затвердили у другому читанні. Протестувальники зводили барикади і палили сміття, намагалися блокувати бічні входи до парламенту.

“Ехо Кавказу“ повідомляє, що проти протестувальників спецназ задіяв водомети та сльозогінний газ біля службових входів до парламенту.

Повідомлялося також факти використання гумових куль. Однак в МВС цю інформацію заперечили.

Командир “Грузинського легіону” прокоментував дії влади в Грузії

На думку командира Грузинського легіону Мамуки Мамулашвілі, Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії.

Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу. Насправді ми отримали абсолютно іншу картину. Грузія почала випадати із західного русла та взагалі русла демократії. Вони обманули народ. Поширити

Він вважає, що тепер у Грузії є влада, яка функціонує, як підрозділ ФСБ РФ.