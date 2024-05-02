Протесты в Грузии. Полиция применила водометы, есть раненые протестующие

В Грузии после митинга вечером 1 мая против закона об "иноагентах" госпитализировали восемь пострадавших участников акции.
Новые протесты в Грузии против закона об "иноагентах"
В Минздраве Грузии рассказали, что у пострадавших отмечаются повреждения разного типа, в том числе ранения в области лица, головы и разных частей тела, а также интоксикация и осложнение дыхательных путей.
Во время протестов возле парламента в Тбилиси дежурили 20 бригад скорой. На месте помощь предоставили десяткам демонстрантов, а также одному сотруднику МВД.
Как известно, вечером 1 мая тысячи человек собрались возле парламента с требованием отозвать законопроект об «иноагентах» («О прозрачности иностранного влияния»), который депутаты утвердили во втором чтении.
Протестующие возводили баррикады и жгли мусор, пытались блокировать боковые входы в парламент.
"Эхо Кавказа" сообщает, что против протестующих спецназ задействовал водометы и слезоточивый газ у служебных входов в парламент.
Сообщалось также о фактах использования резиновых шаров. Однако в МВД эту информацию опровергли.
Командир "Грузинского легиона" прокомментировал действия властей в Грузии
По мнению командира Грузинского легиона Мамуки Мамулашвили, Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии.
Он считает, что теперь в Грузии есть власти, которые функционируют как подразделение ФСБ РФ.
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