Протестувальники у Белграді намагалися штурмувати мерію

Сербські опозиціонери звинуватили поліцію в несумірному застосуванні сили проти них. Вони стверджують, що правоохоронці побили їх кийками. Лідери опозиції підозрюють, що втрутилися агенти-провокатори, які розобили вікна й таким чином змусили поліцію до дій.
Протести у Белграді провдовжуються: поліція розігнала демонстрантів
Опозиція у столиці Сербії, яка протестує проти сфальсифікованих виборів, спробувала штурмувати будівлю мерії, однак була розігнана поліцією.
Про це повідомляє BBC.
Протести в Сербії почалися одразу після виборів 17 грудня, але заворушення сталися вперше. За словами начальника управління сербської поліції Івіци Івковича, під час демонстрації заарештували понад 30 людей, вісім поліцейських дістали поранення.
Як повідомляє кореспондент BBC в Белграді, опозиціонери звинуватили поліцію в несумірному застосуванні сили проти них. Вони стверджують, що правоохоронці побили їх кийками. Лідери опозиції підозрюють, що втрутилися агенти-провокатори, які побили вікна й таким чином змусили поліцію до дій.
У понеділок протестувальники збираються знову на акцію протесту. Цього ж дня заплановане засідання Ради національної безпеки Сербії у зв'язку із загостренням ситуації.
Увечері 25 грудня президент Сербії Александар Вучич виступив з екстреним зверненням до нації, заявивши, що заворушення – результат зовнішнього втручання.
Вучич запевнив, що влада "збереже свободу Сербії".
Після звернення Вучича до нації деякі сербські політики, наприклад прем'єр-міністр країни Ана Брнабіч, заговорили про те, що в країні готується "майдан".
Що передувало подіям у Сербії
Сербська опозиція звинувачує Александара Вучича та його правлячу Сербську прогресивну партію у фальсифікації результатів виборів – через вкидання бюлетенів, підкуп виборців та інші способи.
СПП, за офіційними даними, отримала на парламентських виборах понад 47% голосів та залишилася при владі.
Вибори до міської ради Белграда особливо обурили опозицію: вона заявляє, що влада масово завезла виборців із провінції, які підтримували правлячу партію.
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