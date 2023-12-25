Протестующие в Белграде пытались штурмовать мэрию

Сербские оппозиционеры обвинили полицию в несоизмеримом применении силы против них. Они утверждают, что правоохранители избили их дубинками. Лидеры оппозиции подозревают, что вмешались агенты-провокаторы, разбившие окна и таким образом заставившие полицию к действиям.

Протесты в Белграде продолжаются: полиция разогнала демонстрантов

Оппозиция в столице Сербии, протестующая против сфальсифицированных выборов, попыталась штурмовать здание мэрии, однако была разогнана полицией.

Об этом сообщает BBC.

Протестующие в столице Сербии Белграде попытались силой войти в здание мэрии. Полиция разогнала их, применив перечный аэрозоль, – говорится в сообщении. Поделиться

Протесты в Сербии начались сразу после выборов 17 декабря, но беспорядки произошли впервые. По словам начальника управления сербской полиции Ивицы Ивковича, во время демонстрации арестовали более 30 человек, восемь полицейских получили ранения.

Как сообщает корреспондент BBC в Белграде, оппозиционеры обвинили полицию в несоизмеримом применении силы против них. Они утверждают, что правоохранители избили их дубинками. Лидеры оппозиции подозревают, что вмешались агенты-провокаторы, избившие окна и таким образом заставившие полицию к действиям.

В понедельник протестующие снова собираются на акцию протеста. В этот же день запланировано заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с обострением ситуации.

Вечером 25 декабря президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным обращением к нации, заявив, что беспорядки – результат внешнего вмешательства.

Те, кто клялся бороться против насилия, только подтвердили, что они и есть настоящие бандиты, – заявил он. Поделиться

Вучич заверил, что власти "сохранят свободу Сербии".

После обращения Вучича к нации некоторые сербские политики, например, премьер-министр страны Ана Брнабич, заговорили о том, что в стране готовится "площадь".

Что предшествовало событиям в Сербии

Сербская оппозиция обвиняет Александара Вучича и его правящую Сербскую прогрессивную партию в фальсификации результатов выборов – через вбрасывание бюллетеней, подкуп избирателей и другие способы.

СПП, по официальным данным, получила на парламентских выборах более 47% голосов и осталась у власти.

Выборы в городской совет Белграда особенно возмутили оппозицию: она заявляет, что власти массово завезли избирателей из провинции, поддерживавших правящую партию.