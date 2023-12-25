Сербские протестующие блокируют движение в Белграде — видео

Поскольку срок, назначенный протестующими для согласования проверки списка избирателей, закончился, они 25 декабря заблокировали вход в здание министерства государственной администрации и местного самоуправления, откуда отправятся блокировать две локации.

Протесты в Белграде против результатов парламентских выборов продолжаются

Группа студентов и других граждан Сербии, участвующих в акциях протеста против результатов парламентских выборов в стране, объявили 25 декабря шестичасовую блокаду движения в двух местах Белграда.

Об этом сообщает Nova.rs.

Поскольку срок, назначенный протестующими для согласования проверки списка избирателей, закончился, они заблокировали вход в здание министерства государственной администрации и местного самоуправления, откуда отправятся блокировать две локации, информирует PTC.

Они объявили, что разделятся на две колонны и будут блокировать движение в двух местах Белграда, которые не разглашают, как заявляли ранее, из соображений безопасности.

Глава управления полиции Ивица Ивкович заявил, что он "не будет терпеть" блокировку государственных учреждений и мостов.

Ранее сербская полиция заявила, что после завершившихся столкновениями протестов оппозиции в Белграде было задержано 38 демонстрантов.

Почему в Белграде вспыхнули протесты

17 декабря 2023 г. в Сербии состоялись парламентские и местные выборы. Руководящая Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Александра Вучича набрала 46,72% голосов, оппозиционный альянс «Сербия против насилия» набрал 23,56% голосов, а Социалистическая партия Сербии – 6,56%. Оппозиция заявила о фальсификации.

Наблюдатели ОБСЕ также увидели ряд нарушений – несправедливую конкуренцию, предвзятость медиа и подкуп избирателей.

18 декабря в Сербии начались протесты с требованиями упразднить результаты выборов. Главным организатором протестов является "Сербия против насилия".

24 декабря в столице Сербии Белграде тысячи протестующих вышли на митинг с требованиями упразднить результаты парламентских и муниципальных выборов, заявляя о фальсификации.

Митингующие попытались прорваться в ратушу Белграда, где расположена избирательная комиссия. Они выломали дверь здания и бросали в нее камни. В ситуацию вмешалась полиция, применив газ и дубинки.

Представители оппозиции хотели выступить с балкона мэрии, но полиция им не дала этого сделать, применив слезоточивый газ.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Сербии, победу одержала политсила президента Александра Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. С тех пор сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде.