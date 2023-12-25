Сербські протестувальники блокують рух у Белграді — відео

Оскільки термін, який протестувальники призначили для погодження перевірки списку виборців, закінчився, вони 25 грудня заблокували вхід до будівлі міністерства державної адміністрації та місцевого самоврядування, звідки вирушать блокувати дві локації.

Протести у Белграді проти результатів парламентських виборів продовжуються

Група студентів та інших громадян Сербії, які беруть участь в акціях протесту проти результатів парламентських виборів в країні, оголосили 25 грудня шестигодинну блокаду руху в двох місцях Белграда.

Про це повідомляє Nova.rs.

Оскільки термін, який протестувальники призначили для погодження перевірки списку виборців, закінчився, вони заблокували вхід до будівлі міністерства державної адміністрації та місцевого самоврядування, звідки вирушать блокувати дві локації, інформує PTC.

Вони оголосили, що розділяться на дві колони та блокуватимуть рух у двох місцях Белграда, які не розголошують, як заявляли раніше, з міркувань безпеки.

Глава управління поліції Івіца Івкович заявив, що він "не буде терпіти" блокування державних установ та мостів.

Раніше сербська поліція заявила, що після протестів опозиції у Белграді, які завершилися сутичками, було затримало 38 демонстрантів.

Чому в Белграді спалахнули протести

17 грудня 2023 року у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Керівна Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александра Вучича набрала 46,72% голосів, опозиційний альянс «Сербія проти насильства» набрав 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії – 6,56%. Опозиція заявила про фальсифікації.

Спостерігачі ОБСЄ також побачили низку порушень – несправедливу конкуренцію, упередженість медіа і підкуп виборців.

18 грудня в Сербії почалися протести із вимогами скасувати результати виборів. Головним організатором протестів є «Сербія проти насильства».

24 грудня у столиці Сербії Белграді тисячі протестувальників вийшли на мітинг із вимогами скасувати результати парламентських і муніципальних виборів, заявляючи про фальсифікації.

Мітингувальники спробували прорватися до ратуші Белграда, де розташована виборча комісія. Вони виламали двері будівлі й кидали в неї каміння. У ситуацію втрутилась поліція, застосувавши газ і кийки.

Представники опозиції хотіли виступити з балкона мерії, але поліція їм не дала цього зробити, застосувавши сльозогінний газ.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії, перемогу здобула політсила президента Александра Вучича.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.