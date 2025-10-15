Протидія російським КАБам. У НАТО розробили інноваційну зброю для України

Спільна структура НАТО і України JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre, або Об'єднаний центр з аналізу підготовки та освіти) переходить до фінальних тестувань нової оборонної техніки, розробленої для України підрядниками з держав Альянсу.

У НАТО розробили інноваційну зброю для України: що відомо

Про це заявив журналістам у штаб-квартирі НАТО полковник Валерій Вишневський, старший представник України у JATEC.

Вишневський розповів, що навесні Генштаб звернувся до центру із проханням допомогти з технічними рішеннями по протидії плануючим бомбам (КАБам), а також протидії дронам на оптоволокні. Наразі найбільшого прогресу вдалося досягти у питаннях протидії КАБам.

У НАТО є такий інструмент, як "інноваційний конкурс". Ми написали сценарій, як застосовуються ці плануючі бомби, і описали результат, що ми б хотіли отримати — та запросили компанії до участі у конкурсі. Ми отримали понад 40 заявок від виробників, цього разу це були тільки натівські компанії. Журі, в основному складене з експертів з України, які протидіють цим бомбам на полі бою — відібрали трьох фіналістів. Усі три компанії раніше вже працювали з Україною.

Варіанти, що вийшли у фінал, побудовані на основі дрона-перехоплювача та "рою дронів". Також передбачається використання штучного інтелекту для донаведення дронів.

І хоча ми працювали з використанням проти плануючих авіабомб — виявилося, що ці рішення є надзвичайно ефективними проти "Шахедів" і вже готові для застосування проти них. Натомість проти КАБів вони потребують доопрацювання.

Наступного тижня заплановані фінальні випробування на полігоні у Франції, хоча польові випробування також відбулися в Україні і були успішними стосовно дронів.

Тепер на полігоні у Франції будуть запущені плануючі бомби, будуть запущені безпілотники і перехоплювачі повинні будуть по них відпрацювати... І за результатами випробування Україна зможе ухвалити рішення, чи потрібна нам ця технологія, і через коаліції залучити фінансування для виготовлення.

Рішення щодо дронів на оптоволокні досі не дійшло такого рівня готовності, але робота над ним триває, додав він.