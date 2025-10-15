Протидія російським КАБам. У НАТО розробили інноваційну зброю для України

Спільна структура НАТО і України JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre, або Об'єднаний центр з аналізу підготовки та освіти) переходить до фінальних тестувань нової оборонної техніки, розробленої для України підрядниками з держав Альянсу.
Головні тези:
- Структура JATEC проводить фінальні тестування нової оборонної техніки для України, спрямованої на протидію російським КАБам.
- Нове озброєння базується на дронах-перехоплювачах та "роях дронів", з використанням штучного інтелекту для донаведення дронів, що виявилося ефективним проти плануючих авіаційних бомб.
У НАТО розробили інноваційну зброю для України: що відомо
Про це заявив журналістам у штаб-квартирі НАТО полковник Валерій Вишневський, старший представник України у JATEC.
Вишневський розповів, що навесні Генштаб звернувся до центру із проханням допомогти з технічними рішеннями по протидії плануючим бомбам (КАБам), а також протидії дронам на оптоволокні. Наразі найбільшого прогресу вдалося досягти у питаннях протидії КАБам.
У НАТО є такий інструмент, як "інноваційний конкурс". Ми написали сценарій, як застосовуються ці плануючі бомби, і описали результат, що ми б хотіли отримати — та запросили компанії до участі у конкурсі. Ми отримали понад 40 заявок від виробників, цього разу це були тільки натівські компанії. Журі, в основному складене з експертів з України, які протидіють цим бомбам на полі бою — відібрали трьох фіналістів. Усі три компанії раніше вже працювали з Україною.
Варіанти, що вийшли у фінал, побудовані на основі дрона-перехоплювача та "рою дронів". Також передбачається використання штучного інтелекту для донаведення дронів.
Наступного тижня заплановані фінальні випробування на полігоні у Франції, хоча польові випробування також відбулися в Україні і були успішними стосовно дронів.
Тепер на полігоні у Франції будуть запущені плануючі бомби, будуть запущені безпілотники і перехоплювачі повинні будуть по них відпрацювати... І за результатами випробування Україна зможе ухвалити рішення, чи потрібна нам ця технологія, і через коаліції залучити фінансування для виготовлення.
Рішення щодо дронів на оптоволокні досі не дійшло такого рівня готовності, але робота над ним триває, додав він.
Нове озброєння також може мати попит серед європейських держав. Як відомо, Єврокомісія планує запустити до 2027 року систему захисту ЄС від безпілотників.
