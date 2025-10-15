Противодействие российским КАБам. У НАТО разработали инновационное оружие для Украины

Совместная структура НАТО и Украины JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre, или Объединенный центр по анализу подготовки и образования) переходит в финальные тесты новой оборонной техники, разработанной для Украины подрядчиками из государств Альянса.
Главные тезисы
- Новое оружие НАТО для Украины разработано на основе дронов-перехватчиков и искусственного интеллекта для противодействия российским КАБам.
- Финальные тесты новой оборонной техники проводятся структурой JATEC с участием натовских компаний-партнеров.
- Использование инновационного оружия позволит Украине эффективно бороться с угрозами планирующих авиационных бомб и другими дронами.
У НАТО разработали инновационное оружие для Украины: что известно
Об этом заявил журналистам в штаб-квартире НАТО полковник Валерий Вишневский, старший представитель Украины в JATEC.
Вишневский рассказал, что весной Генштаб обратился в центр с просьбой помочь с техническими решениями по противодействию планирующим бомбам (КАБам), а также противодействию дронам на оптоволокне. Наибольшего прогресса удалось добиться в вопросах противодействия КАБам.
У НАТО есть такой инструмент, как "инновационный конкурс". Мы написали сценарий, как применяются эти планирующие бомбы, и описали результат, который мы хотели бы получить и пригласили компании к участию в конкурсе. Мы получили более 40 заявок от производителей, в этот раз это были только натовские компании. Жюри, в основном составленное из экспертов из Украины, противодействующих этим бомбам на поле боя, отобрали трех финалистов. Все три компании раньше уже работали с Украиной.
Варианты, вышедшие в финал, построены на основе дрона-перехватчика и "роя дронов". Также предполагается использование искусственного интеллекта для донаведения дронов.
На следующей неделе запланированы финальные испытания на полигоне во Франции, хотя полевые испытания также прошли в Украине и были успешными в отношении дронов.
Теперь на полигоне во Франции будут запущены планирующие бомбы, будут запущены беспилотники и перехватчики должны будут по ним отработать... И по результатам испытания Украина сможет принять решение, нужна ли нам эта технология и через коалиции привлечь финансирование для изготовления.
Решение по дронам на оптоволокне до сих пор не дошло до такого уровня готовности, но работа над ним продолжается, добавил он.
Новое вооружение также может пользоваться спросом среди европейских государств. Как известно, Еврокомиссия планирует запустить в 2027 году систему защиты ЕС от беспилотников.
