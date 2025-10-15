Противодействие российским КАБам. У НАТО разработали инновационное оружие для Украины

Совместная структура НАТО и Украины JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre, или Объединенный центр по анализу подготовки и образования) переходит в финальные тесты новой оборонной техники, разработанной для Украины подрядчиками из государств Альянса.

У НАТО разработали инновационное оружие для Украины: что известно

Об этом заявил журналистам в штаб-квартире НАТО полковник Валерий Вишневский, старший представитель Украины в JATEC.

Вишневский рассказал, что весной Генштаб обратился в центр с просьбой помочь с техническими решениями по противодействию планирующим бомбам (КАБам), а также противодействию дронам на оптоволокне. Наибольшего прогресса удалось добиться в вопросах противодействия КАБам.

У НАТО есть такой инструмент, как "инновационный конкурс". Мы написали сценарий, как применяются эти планирующие бомбы, и описали результат, который мы хотели бы получить и пригласили компании к участию в конкурсе. Мы получили более 40 заявок от производителей, в этот раз это были только натовские компании. Жюри, в основном составленное из экспертов из Украины, противодействующих этим бомбам на поле боя, отобрали трех финалистов. Все три компании раньше уже работали с Украиной.

Варианты, вышедшие в финал, построены на основе дрона-перехватчика и "роя дронов". Также предполагается использование искусственного интеллекта для донаведения дронов.

И хотя мы работали с использованием против планирующих авиабомб — оказалось, что эти решения чрезвычайно эффективны против "Шахедов" и уже готовы к применению против них. В то же время против КАБов они нуждаются в доработке. Поделиться

На следующей неделе запланированы финальные испытания на полигоне во Франции, хотя полевые испытания также прошли в Украине и были успешными в отношении дронов.

Теперь на полигоне во Франции будут запущены планирующие бомбы, будут запущены беспилотники и перехватчики должны будут по ним отработать... И по результатам испытания Украина сможет принять решение, нужна ли нам эта технология и через коалиции привлечь финансирование для изготовления.

Решение по дронам на оптоволокне до сих пор не дошло до такого уровня готовности, но работа над ним продолжается, добавил он.