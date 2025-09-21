НАТО был готов сбивать российские МиГи над Эстонией
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО был готов сбивать российские МиГи над Эстонией

НАТО был готово применить силу против России
Читати українською
Источник:  ERR

Вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии не напугало ни власть страны, ни членов НАТО. Они были готовы прибегнуть к радикальным мерам, то есть сбивать вражеские МиГ, если бы возникла такая потребность. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Главные тезисы

  • Эстония и НАТО были готовы к радикальным мерам.
  • Таллин уже знает, чего на самом деле добивается Путин.

НАТО был готово применить силу против России

По мнению Певкура, новые провокации Путина против стран НАТО являются элементами его стратегии, главная цель которой — заставить союзников Киева заботиться только о собственной обороне и забыть о помощи Украине.

И когда мы обсуждаем, следует ли нам направить сюда больше истребителей или средств ПВО, это то, чего Россия и добивается — чтобы мы не направляли помощь Украине, а занимались своими делами, не фокусируясь на Украине, — заявил министр обороны Эстонии.

На этом фоне он обратил внимание на молниеносную и четкую реакцию НАТО во время вторжения российских истребителей.

Певкур подчеркнул, что Североатлантический союз действовал очень эффективно и успешно.

Если действительно потребуется применить крайнюю меру, то есть силу, то готовность была и к этому. В-третьих, мы знаем, что способны защищать воздушное пространство Эстонии вместе с нашими союзниками, — добавил министр.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Гарантии безопасности для Украины. Финляндия указала на важный нюанс
Стубб и Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину 54 дронами — ПВО обезвредила 33
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы ПВО 20-21 сентября
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воины ГУР поразили 3 российских вертолета Ми-8 — видео
ГУР
ГУР отчитывается о новых пораженных целях врага

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?