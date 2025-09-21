НАТО был готов сбивать российские МиГи над Эстонией

Вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии не напугало ни власть страны, ни членов НАТО. Они были готовы прибегнуть к радикальным мерам, то есть сбивать вражеские МиГ, если бы возникла такая потребность. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

НАТО был готово применить силу против России

По мнению Певкура, новые провокации Путина против стран НАТО являются элементами его стратегии, главная цель которой — заставить союзников Киева заботиться только о собственной обороне и забыть о помощи Украине.

И когда мы обсуждаем, следует ли нам направить сюда больше истребителей или средств ПВО, это то, чего Россия и добивается — чтобы мы не направляли помощь Украине, а занимались своими делами, не фокусируясь на Украине, — заявил министр обороны Эстонии. Поделиться

На этом фоне он обратил внимание на молниеносную и четкую реакцию НАТО во время вторжения российских истребителей.

Певкур подчеркнул, что Североатлантический союз действовал очень эффективно и успешно.