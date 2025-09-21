НАТО был готов сбивать российские МиГи над Эстонией

Вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии не напугало ни власть страны, ни членов НАТО. Они были готовы прибегнуть к радикальным мерам, то есть сбивать вражеские МиГ, если бы возникла такая потребность. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Главные тезисы
- Эстония и НАТО были готовы к радикальным мерам.
- Таллин уже знает, чего на самом деле добивается Путин.
НАТО был готово применить силу против России
По мнению Певкура, новые провокации Путина против стран НАТО являются элементами его стратегии, главная цель которой — заставить союзников Киева заботиться только о собственной обороне и забыть о помощи Украине.
На этом фоне он обратил внимание на молниеносную и четкую реакцию НАТО во время вторжения российских истребителей.
Певкур подчеркнул, что Североатлантический союз действовал очень эффективно и успешно.
