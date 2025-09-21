НАТО був готовий збивати російські МіГи над Естонією

Вторгнення російських винищувачів в повітряний простір Естонії не злякало ні владу країни, ні членів НАТО. Вони були готові вдатися до радикальних заходів —

збиття ворожих МіГів — якщо б виникла така потреба. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.