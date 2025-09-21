НАТО був готовий збивати російські МіГи над Естонією
НАТО був готовий застосувати силу проти Росії
ERR

Вторгнення російських винищувачів в повітряний простір Естонії не злякало ні владу країни, ні членів НАТО. Вони були готові вдатися до радикальних заходів —

збиття ворожих МіГів — якщо б виникла така потреба. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Головні тези:

  • Естонія та НАТО були готові до радикальних заходів.
  • Таллінн вже знає, чого насправді добивається Путін.

НАТО був готовий застосувати силу проти Росії

На переконання Певкура, нові провокації Путіна проти країн НАТО є елементами його стратегії, головна ціль якої — змусити союзників Києва дбати лише про власну оборону й забути про допомогу Україні.

І коли ми обговорюємо, чи слід нам спрямувати сюди більше винищувачів або засобів ППО, це саме те, чого Росія і домагається — щоб ми не спрямовували допомогу Україні, а займалися своїми справами, не фокусуючись на Україні, — пояснив міністр оборони Естонії.

На цьому тлі він звернув увагу на блискавичну та чітку реакцію НАТО під час вторгнення російських винищувачі.

Певкур наголосив, що Альянс діяв дуже ефективно та успішно.

Якщо справді буде потрібно застосувати крайній захід, тобто силу, то готовність була і до цього. По-третє, ми знаємо, що здатні захищати повітряний простір Естонії разом із нашими союзниками, — додав міністр.

