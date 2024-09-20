У Росії інтернет-провайдери закликають владу припинити так зване “сповільнення” медіа-хостингу YouTube, яке призвело до масової втрати користувачів

Що відомо про збитки російських провайдерів через блокування владою Youtube

Зазначається, що російські провайдери стрімко втрачають клієнтів через рішення влади щодо блокування медіа-платформи YouTube.

При цьому це так зване “уповільнення” значно менше вплинуло на мобільних операторів.

Зазначається, що це створює дискримінаційні умови на російському ринку інтернет-послуг і порушує закон Про захист конкуренції.

Youtube

Серед користувачів у країні-агресорці YouTube є популярною відеоплатформою, обмеження роботи якої або доступу до неї впливають на конкурентні переваги провайдерів.

Уповільнення роботи YouTube пов'язане із зовнішнім впливом, яке могло бути здійснено лише підконтрольним "Роскомнагляду" Головним радіочастотним центром.

Водночас в асоціації провайдерів звернули увагу, що в російському законодавстві немає такого заходу впливу, як уповільнення роботи, а сам YouTube не входив до списку заборонених або обмежених до доступу ресурсів.

Таким чином, ГРЧЦ і "Роскомнагляд" не мають права за власною ініціативою здійснювати дії щодо обмеження доступу до інформації.

У зв'язку з цим асоціація попросила порушити справу щодо порушення антимонопольного законодавства. На її розгляд відомство має місяць з можливістю продовження строку ще на два місяці.

Що відомо про блокування Youtube у Росії

8 серпня YouTube перестав завантажуватись на комп'ютерах та мобільних пристроях у користувачів на території Росії. Також відеохостинг перестав працювати в окупованому Криму.

За даними різних російських сервісів з моніторингу та аналізу соцмереж 8 серпня надійшло близько п'яти тисяч скарг на роботу відеохостингу, більшість яких з Москви (97% та 21%).

Згідно з коментарями на сайтах моніторингу працездатності онлайн-сервісів, YouTube перестав завантажуватися. У звʼязку з цим росіяни не можуть дивитися відео або залишати коментарі під контентом.

Також зазначається, що відео не завантажуються у мобільному додатку YouTube на Android у російського мобільного оператора МТС, хоча 7 серпня ролики відображались без обмежень.