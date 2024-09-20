Провайдеры в России массово теряют клиентов из-за блокировки Youtube
Категория
Технологии
Дата публикации

Провайдеры в России массово теряют клиентов из-за блокировки Youtube

YouTube
Читати українською
Источник:  online.ua

В России интернет-провайдеры призывают власти прекратить так называемое "замедление" медиа-хостинга YouTube, которое привело к массовой потере пользователей

Главные тезисы

  • Блокировка YouTube в России привела к убытам для российских провайдеров и потере клиентов.
  • Ограничение доступа к YouTube нарушает закон О защите конкуренции и создает дискриминационные условия на рынке интернет-услуг.
  • Российские провайдеры требуют прекратить блокировку YouTube, так как это влияет на их конкурентные преимущества.
  • Блокировка YouTube нарушила антимонопольное законодательство, вызвав негодование у пользователей и провайдеров в России.
  • Российские органы власти должны пересмотреть решение о блокировке YouTube, учитывая возможное нарушение антимонопольных законов.

Что известно об убытках российских провайдеров из-за блокирования властями Youtube

Отмечается, что российские провайдеры стремительно теряют клиентов из-за решения властей по блокированию медиа-платформы YouTube.

При этом это так называемое замедление значительно меньше повлияло на мобильных операторов.

Это создает дискриминационные условия на российском рынке интернет-услуг и нарушает закон О защите конкуренции.

Провайдеры России просят прекратить блокировку Youtube
Youtube

Среди пользователей в стране-агрессорке YouTube является популярной видеоплатформой, ограничение работы которой или доступ к ней влияют на конкурентные преимущества провайдеров.

Замедление работы YouTube связано с внешним влиянием, которое могло быть осуществлено только подконтрольным Главкому радиочастотного центра.

В то же время в ассоциации провайдеров обратили внимание, что в российском законодательстве нет такого влияния, как замедление работы, а сам YouTube не входил в список запрещенных или ограниченных к доступу ресурсов.

Таким образом, ОРЧЦ и "Роскомнадзор" не имеют права по собственной инициативе совершать действия по ограничению доступа к информации.

В этой связи ассоциация попросила возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. На ее рассмотрение у ведомства есть месяц с возможностью продления срока еще на два месяца.

Что известно о блокировке Youtube в России

8 августа YouTube перестал загружаться на компьютерах и мобильных устройствах у пользователей России. Также видеохостинг перестал работать в оккупированном Крыму.

По данным различных российских сервисов по мониторингу и анализу соцсетей, 8 августа поступило около пяти тысяч жалоб на работу видеохостинга, большинство из Москвы (97% и 21%).

Согласно комментариям на сайтах мониторинга работоспособности онлайн-сервисов, YouTube перестал загружаться. В этой связи россияне не могут смотреть видео или оставлять комментарии под контентом.

Также отмечается, что видео не загружается в мобильном приложении YouTube на Android у российского мобильного оператора МТС, хотя 7 августа ролики отображались без ограничений.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Google отключил монетизацию российским YouTube-блогерам
Google отключил монетизацию российским YouTube-блогерам
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Блогеры из Youtube собрали самый большой в мире iPhone. Как он выглядит
Самый большой в мире iPhone
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
YouTube добавил новую функцию для пользователей. Как она работает
YouTube

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?