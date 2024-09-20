В России интернет-провайдеры призывают власти прекратить так называемое "замедление" медиа-хостинга YouTube, которое привело к массовой потере пользователей
Главные тезисы
- Блокировка YouTube в России привела к убытам для российских провайдеров и потере клиентов.
- Ограничение доступа к YouTube нарушает закон О защите конкуренции и создает дискриминационные условия на рынке интернет-услуг.
- Российские провайдеры требуют прекратить блокировку YouTube, так как это влияет на их конкурентные преимущества.
- Блокировка YouTube нарушила антимонопольное законодательство, вызвав негодование у пользователей и провайдеров в России.
- Российские органы власти должны пересмотреть решение о блокировке YouTube, учитывая возможное нарушение антимонопольных законов.
Что известно об убытках российских провайдеров из-за блокирования властями Youtube
Отмечается, что российские провайдеры стремительно теряют клиентов из-за решения властей по блокированию медиа-платформы YouTube.
При этом это так называемое замедление значительно меньше повлияло на мобильных операторов.
Это создает дискриминационные условия на российском рынке интернет-услуг и нарушает закон О защите конкуренции.
Среди пользователей в стране-агрессорке YouTube является популярной видеоплатформой, ограничение работы которой или доступ к ней влияют на конкурентные преимущества провайдеров.
Замедление работы YouTube связано с внешним влиянием, которое могло быть осуществлено только подконтрольным Главкому радиочастотного центра.
В то же время в ассоциации провайдеров обратили внимание, что в российском законодательстве нет такого влияния, как замедление работы, а сам YouTube не входил в список запрещенных или ограниченных к доступу ресурсов.
Таким образом, ОРЧЦ и "Роскомнадзор" не имеют права по собственной инициативе совершать действия по ограничению доступа к информации.
В этой связи ассоциация попросила возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. На ее рассмотрение у ведомства есть месяц с возможностью продления срока еще на два месяца.
Что известно о блокировке Youtube в России
8 августа YouTube перестал загружаться на компьютерах и мобильных устройствах у пользователей России. Также видеохостинг перестал работать в оккупированном Крыму.
По данным различных российских сервисов по мониторингу и анализу соцсетей, 8 августа поступило около пяти тысяч жалоб на работу видеохостинга, большинство из Москвы (97% и 21%).
Согласно комментариям на сайтах мониторинга работоспособности онлайн-сервисов, YouTube перестал загружаться. В этой связи россияне не могут смотреть видео или оставлять комментарии под контентом.
Также отмечается, что видео не загружается в мобильном приложении YouTube на Android у российского мобильного оператора МТС, хотя 7 августа ролики отображались без ограничений.
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