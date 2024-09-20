В России интернет-провайдеры призывают власти прекратить так называемое "замедление" медиа-хостинга YouTube, которое привело к массовой потере пользователей

Что известно об убытках российских провайдеров из-за блокирования властями Youtube

Отмечается, что российские провайдеры стремительно теряют клиентов из-за решения властей по блокированию медиа-платформы YouTube.

При этом это так называемое замедление значительно меньше повлияло на мобильных операторов.

Это создает дискриминационные условия на российском рынке интернет-услуг и нарушает закон О защите конкуренции.

Youtube

Среди пользователей в стране-агрессорке YouTube является популярной видеоплатформой, ограничение работы которой или доступ к ней влияют на конкурентные преимущества провайдеров.

Замедление работы YouTube связано с внешним влиянием, которое могло быть осуществлено только подконтрольным Главкому радиочастотного центра.

В то же время в ассоциации провайдеров обратили внимание, что в российском законодательстве нет такого влияния, как замедление работы, а сам YouTube не входил в список запрещенных или ограниченных к доступу ресурсов.

Таким образом, ОРЧЦ и "Роскомнадзор" не имеют права по собственной инициативе совершать действия по ограничению доступа к информации.

В этой связи ассоциация попросила возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. На ее рассмотрение у ведомства есть месяц с возможностью продления срока еще на два месяца.

Что известно о блокировке Youtube в России

8 августа YouTube перестал загружаться на компьютерах и мобильных устройствах у пользователей России. Также видеохостинг перестал работать в оккупированном Крыму.

По данным различных российских сервисов по мониторингу и анализу соцсетей, 8 августа поступило около пяти тысяч жалоб на работу видеохостинга, большинство из Москвы (97% и 21%).

Согласно комментариям на сайтах мониторинга работоспособности онлайн-сервисов, YouTube перестал загружаться. В этой связи россияне не могут смотреть видео или оставлять комментарии под контентом.

Также отмечается, что видео не загружается в мобильном приложении YouTube на Android у российского мобильного оператора МТС, хотя 7 августа ролики отображались без ограничений.