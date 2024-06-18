Проведення літньої Олімпіади стане неможливим уже за кілька років. З чим це пов'язано

Науковці та фізіологи попереджають про небезпеку підвищення температури, яке може призвести до втрати свідомості або навіть смерті спортсменів на літніх Олімпійських іграх.

Глобальне потепління унеможливлює проведення літньої Олімпіади

Науковці та фізіологи попереджають про небезпеку підвищення температури, яке може призвести до втрати свідомості або навіть смерті спортсменів.

У звіті під назвою "Вогняні кільця: теплові ризики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року" міститься заклик до олімпійських організаторів та інших спортивних структур вжити заходів для боротьби зі зміною клімату.

Одна з рекомендацій — змінити розклад змагань таким чином, щоб вони проходили у прохолодніші місяці або у більш прохолодний час доби.

Для цьогорічних Олімпійських ігор у Парижі французьке метеобюро Météo France вже спрогнозувало спекотніші, ніж зазвичай, умови.

З імовірністю 70% у липні та серпні буде спекотніше, ніж зазвичай.

Без скоординованих зусиль зі скорочення викидів вуглекислого газу немає жодних сумнівів, що температура Землі перебуває на траєкторії, яка зробить майже неможливим, якщо не зовсім неможливим, проведення літніх Олімпійських ігор, — зауважила старша наукова співробітниця Climate Central Кейтлін Трюдо. Поширити

Дослідники клімату проаналізували різницю температур з 1924 року, коли Париж востаннє приймав Олімпіаду, до нинішнього року.

Вони виявили, що в період з липня по серпень у середньому на 3,1 градуса спекотніше. Науковці відзначили високий ризик сильної спеки і нагадали, що хвиля спеки 2003 року у Франції забрала життя понад 14 000 людей.

Представник Міжнародного олімпійського комітет повідомив, що організація запланувала заходи, щоб уникнути спеки, і розробила набір інструментів для захисту учасників від екстремальних температур.

Українка вперше пронесла олімпійський вогонь під час естафети у Франції

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