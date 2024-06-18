Проведение летней Олимпиады станет невозможным уже через несколько лет. С чем это связано

Ученые и физиологи предупреждают об опасности повышения температуры, которое может привести к потере сознания или смерти спортсменов на летних Олимпийских играх.
Главные тезисы
- Ученые рекомендуют изменить расписание соревнований во избежание экстремальных температур во время спортивных мероприятий.
- Температура в Париже в июле и августе может оказаться смертельно опасной для спортсменов.
- Организаторы Олимпийских игр должны принять меры для борьбы с изменением климата и защиты участников от повышения температуры.
Глобальное потепление делает невозможным проведение летней Олимпиады
Ученые и физиологи предупреждают об опасности повышения температуры, которое может привести к потере сознания или даже смерти спортсменов.
В отчете под названием "Огненные кольца: тепловые риски на Олимпийских играх в Париже 2024 года" содержится призыв к олимпийским организаторам и другим спортивным структурам принять меры по борьбе с изменением климата.
Одна из рекомендаций — изменить расписание соревнований таким образом, чтобы они проходили в более холодные месяцы или в более прохладное время суток.
Для Олимпийских игр в Париже французское метеобюро Météo France уже спрогнозировало более жаркие, чем обычно, условия.
С вероятностью 70% в июле и августе будет жарче, чем обычно.
Исследователи климата проанализировали разницу температур с 1924 года, когда Париж в последний раз принимал Олимпиаду до нынешнего года.
Они обнаружили, что в период с июля по август в среднем на 3,1 градуса жарче. Ученые отметили высокий риск сильной жары и напомнили, что волна жары 2003 года во Франции унесла жизни более 14 000 человек.
Представитель Международного олимпийского комитета сообщил, что организация запланировала меры, чтобы избежать жары, и разработала набор инструментов для защиты участников от экстремальных температур.
Украинка впервые пронесла олимпийский огонь во время эстафеты во Франции
21-летняя Мария является дочерью украинского "Киборга", директора львовского областного коммунального "Дома воина" Олега Высочанского, который и сегодня воюет с российским агрессором.
Спортсменка стала факелоносицей и лидером команды спортсменов из стран ЕС, прошедших с огнем по улицам Марселя в День Европы.
Участие украинки в Олимпийских играх и право возглавить старт эстафеты Олимпийского огня европейские СМИ назвали символическими. Так организаторы поддержали европейские стремления Украины в нелегкое для страны время.
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