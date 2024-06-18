Ученые и физиологи предупреждают об опасности повышения температуры, которое может привести к потере сознания или смерти спортсменов на летних Олимпийских играх.

Глобальное потепление делает невозможным проведение летней Олимпиады

Ученые и физиологи предупреждают об опасности повышения температуры, которое может привести к потере сознания или даже смерти спортсменов.

В отчете под названием "Огненные кольца: тепловые риски на Олимпийских играх в Париже 2024 года" содержится призыв к олимпийским организаторам и другим спортивным структурам принять меры по борьбе с изменением климата.

Одна из рекомендаций — изменить расписание соревнований таким образом, чтобы они проходили в более холодные месяцы или в более прохладное время суток.

Для Олимпийских игр в Париже французское метеобюро Météo France уже спрогнозировало более жаркие, чем обычно, условия.

С вероятностью 70% в июле и августе будет жарче, чем обычно.

Без скоординированных усилий по сокращению выбросов углекислого газа нет никаких сомнений, что температура Земли находится на траектории, которая сделает почти невозможным, если не совсем невозможным, проведение летних Олимпийских игр , — отметила старшая научная сотрудница Climate Central Кейтлин Трюдо. Поделиться

Исследователи климата проанализировали разницу температур с 1924 года, когда Париж в последний раз принимал Олимпиаду до нынешнего года.

Они обнаружили, что в период с июля по август в среднем на 3,1 градуса жарче. Ученые отметили высокий риск сильной жары и напомнили, что волна жары 2003 года во Франции унесла жизни более 14 000 человек.

Представитель Международного олимпийского комитета сообщил, что организация запланировала меры, чтобы избежать жары, и разработала набор инструментов для защиты участников от экстремальных температур.

Украинка впервые пронесла олимпийский огонь во время эстафеты во Франции

21-летняя Мария является дочерью украинского "Киборга", директора львовского областного коммунального "Дома воина" Олега Высочанского, который и сегодня воюет с российским агрессором.

Спортсменка стала факелоносицей и лидером команды спортсменов из стран ЕС, прошедших с огнем по улицам Марселя в День Европы.

Участие украинки в Олимпийских играх и право возглавить старт эстафеты Олимпийского огня европейские СМИ назвали символическими. Так организаторы поддержали европейские стремления Украины в нелегкое для страны время.