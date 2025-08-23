Провідайте поранених у шпиталях. Як долучитися до важливої ініціативи Андрія Голопапи

Ветеран ЗСУ та волонтер Андрій Голопапа був один з перших, хто звернув увагу на проблему самотності поранених людей у шпиталях. Ба більше, він навіть знайшов спосіб, як з нею боротися. До цієї важливої ініціативи може долучитися абсолютно кожний охочий.
Головні тези:
- Андрій Голопапа організовує підтримку пораненим у шпиталях, які часто залишаються на самоті.
- Волонтер також проводить лекції, під час яких розповідає про правильне спілкування з ветеранами.
Поранені у шпиталях чекають на ваш візит та підтримку
Як повідомляє медіа “Характер”, кілька місяців ветеран Андрій Голопапа провів у шпиталях.
Протягом цього періоду він завжди відчував підтримку родини, однак не усім пораненим пощастило так, як йому — багато людей лежали самі.
Це спонукало волонтера до рішучого кроку — організувати підтримку для поранених, які перебувають у шпиталях.
Саме тому у січні 2024 року він започаткував регулярні відвідини київських шпиталів.
Групи людей, які були сформовані з небайдужих громадян, приходили до палат, спілкувалися з воїнами, приємно проводили час з пораненими.
Зазвичай поранених відвідують щовихідних. За час існування ініціативи встигли відвідати уже понад 2000 людей у шпиталях.
Що цікаво, у членів команди Андрія Голопапи уже сформувалася цікава традиція. При виході з палати вони кажуть:
На переконання самого Андрія, поранені часто залишаються на самоті не через байдужість близьких, а через те, що останні не знають, як правильно спілкуватися з ветеранами, бояться припуститися помилки й образити.
Саме тому він проводить короткі лекції — онлайн та наживо — під час яких пояснює, як вірно підібрати слова, виразити свої емоції.
Про анонси відвідин шпиталів можна дізнатися в Інстаграмі та Телеграмі “Студентського штабу”.
Долучитися до ініціативи може кожен охочий — для цього потрібно написати Андрію Голопапі.
