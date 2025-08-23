Провідайте поранених у шпиталях. Як долучитися до важливої ініціативи Андрія Голопапи
Провідайте поранених у шпиталях. Як долучитися до важливої ініціативи Андрія Голопапи

Андрій Голопапа
Джерело:  online.ua

Ветеран ЗСУ та волонтер Андрій Голопапа був один з перших, хто звернув увагу на проблему самотності поранених людей у шпиталях. Ба більше, він навіть знайшов спосіб, як з нею боротися. До цієї важливої ініціативи може долучитися абсолютно кожний охочий.

Головні тези:

  • Андрій Голопапа організовує підтримку пораненим у шпиталях, які часто залишаються на самоті.
  • Волонтер також проводить лекції, під час яких розповідає про правильне спілкування з ветеранами.

Поранені у шпиталях чекають на ваш візит та підтримку

Як повідомляє медіа “Характер”, кілька місяців ветеран Андрій Голопапа провів у шпиталях.

Протягом цього періоду він завжди відчував підтримку родини, однак не усім пораненим пощастило так, як йому — багато людей лежали самі.

Це спонукало волонтера до рішучого кроку — організувати підтримку для поранених, які перебувають у шпиталях.

Фото: kharakter.media

Саме тому у січні 2024 року він започаткував регулярні відвідини київських шпиталів.

Групи людей, які були сформовані з небайдужих громадян, приходили до палат, спілкувалися з воїнами, приємно проводили час з пораненими.

Зазвичай поранених відвідують щовихідних. За час існування ініціативи встигли відвідати уже понад 2000 людей у шпиталях.

Фото: kharakter.media

Що цікаво, у членів команди Андрія Голопапи уже сформувалася цікава традиція. При виході з палати вони кажуть:

“Сподіваємося, що наступного разу вас тут не буде. Щоб виписали”.

На переконання самого Андрія, поранені часто залишаються на самоті не через байдужість близьких, а через те, що останні не знають, як правильно спілкуватися з ветеранами, бояться припуститися помилки й образити.

Саме тому він проводить короткі лекції — онлайн та наживо — під час яких пояснює, як вірно підібрати слова, виразити свої емоції.

Про анонси відвідин шпиталів можна дізнатися в Інстаграмі та Телеграмі “Студентського штабу”.

Долучитися до ініціативи може кожен охочий — для цього потрібно написати Андрію Голопапі.

Фото: kharakter.media

