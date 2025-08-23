Проведайте раненых в больницах. Как присоединиться к важной инициативе Андрея Голопапы
Категория
Культура
Дата публикации

Проведайте раненых в больницах. Как присоединиться к важной инициативе Андрея Голопапы

Андрей Голопапа
Читати українською
Источник:  online.ua

Ветеран ВСУ и волонтер Андрей Голопапа был одним из первых, кто обратил внимание на проблему одиночества раненых людей в госпиталях. Более того, он даже нашел способ, как с ней бороться. К этой важной инициативе может присоединиться абсолютно любой желающий.

Главные тезисы

  • Андрей Голопапа призывает поддерживать раненых в госпиталях, которые часто остаются в одиночестве.
  • Волонтер также проводит лекции, во время которых рассказывает о правильном общении с ветеранами.

Раненые в больницах ждут вашего визита и поддержки

Как сообщает медиа "Характер", несколько месяцев ветеран Андрей Голопапа провел в госпиталях.

В течение этого периода он всегда чувствовал поддержку семьи, однако не всем раненым повезло так, как ему — многие лежали в одиночестве.

Это подтолкнуло волонтера к решительному шагу — организовать поддержку для раненых, которые находятся в больницах.

Фото: kharakter.media

Именно поэтому в январе 2024 года он начал регулярное посещение киевских госпиталей.

Группы людей, которые были сформированы из неравнодушных граждан, приходили в палаты, общались с воинами, приятно проводили время с ранеными.

Обычно раненых посещают каждые выходные. За время существования инициативы успели посетить более 2000 человек в госпиталях.

Фото: kharakter.media

Что интересно, у членов команды Андрея Голопапы уже сформировалась любопытная традиция. При выходе из палаты они говорят:

"Надеемся, что в следующий раз вас здесь не будет. Чтобы выписали".

По убеждению самого Андрея, раненые часто остаются в одиночестве не из-за безразличия близких, а из-за того, что последние не знают, как правильно общаться с ветеранами, боятся допустить ошибку и оскорбить.

Именно поэтому он проводит короткие лекции — онлайн и вживую — во время которых объясняет, как правильно подобрать слова, выразить свои эмоции.

Об анонсах посещения госпиталей можно узнать в Инстаграме и Телеграмме "Студенческого штаба".

Приобщиться к инициативе может каждый желающий — для этого нужно написать Андрею Голопапе .

Фото: kharakter.media

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский готов обсудить вопросы территорий при одном условии
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Более 6000 "Шахедов" ежемесячно. СМИ предупреждают о новых планах Путина
Россия будет производить еще больше "Шахедов"?
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Гарантии безопасности для Украины. Зеленский анонсировал важный прорыв
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?