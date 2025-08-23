Проведайте раненых в больницах. Как присоединиться к важной инициативе Андрея Голопапы

Ветеран ВСУ и волонтер Андрей Голопапа был одним из первых, кто обратил внимание на проблему одиночества раненых людей в госпиталях. Более того, он даже нашел способ, как с ней бороться. К этой важной инициативе может присоединиться абсолютно любой желающий.

Раненые в больницах ждут вашего визита и поддержки

Как сообщает медиа "Характер", несколько месяцев ветеран Андрей Голопапа провел в госпиталях.

В течение этого периода он всегда чувствовал поддержку семьи, однако не всем раненым повезло так, как ему — многие лежали в одиночестве.

Это подтолкнуло волонтера к решительному шагу — организовать поддержку для раненых, которые находятся в больницах.

Фото: kharakter.media

Именно поэтому в январе 2024 года он начал регулярное посещение киевских госпиталей.

Группы людей, которые были сформированы из неравнодушных граждан, приходили в палаты, общались с воинами, приятно проводили время с ранеными.

Обычно раненых посещают каждые выходные. За время существования инициативы успели посетить более 2000 человек в госпиталях.

Фото: kharakter.media

Что интересно, у членов команды Андрея Голопапы уже сформировалась любопытная традиция. При выходе из палаты они говорят:

"Надеемся, что в следующий раз вас здесь не будет. Чтобы выписали". Поделиться

По убеждению самого Андрея, раненые часто остаются в одиночестве не из-за безразличия близких, а из-за того, что последние не знают, как правильно общаться с ветеранами, боятся допустить ошибку и оскорбить.

Именно поэтому он проводит короткие лекции — онлайн и вживую — во время которых объясняет, как правильно подобрать слова, выразить свои эмоции.

Об анонсах посещения госпиталей можно узнать в Инстаграме и Телеграмме "Студенческого штаба".

Приобщиться к инициативе может каждый желающий — для этого нужно написать Андрею Голопапе .