ПС знищили 10 російських "Шахедів" на півдні України

Армія РФ випустила по території України в ніч на 5 січня кілька груп ударних дронів "Шахед". Атака досі триває. Бійці ЗСУ знищили щонайменше 10 ворожих безпілотників.
Атака Shaheds на Україну в ніч на 5 січня: що відомо
Російські військові атакували Україну дронами “Шахед”. На південному фронті ПС збили щонайменше 10 безпілотників.
Про це заявила керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
За її словами, робота Сил оборони по "Шахедам" була результативною. Сили ППО змогли знищити щонайменше 10 ударних безпілотників, по чотири у Херсонській та Дніпропетровській областях, а також по одному – у Кіровоградській та Миколаївській.
Комбіновані удари армії РФ по Україні
4 січня російські війська випустили кілька ракет територією України. Зокрема, під атакою був Кропивницький. Ворог обстріляв кілька енергооб'єктів у місті, внаслідок чого є поранені.
Також учора ввечері росіяни випустили територією України кілька груп "Шахедів". Повітряна тривога оголошувалась у низці південних і центральних областей.
2 січня росіяни влаштували масований ракетний удар по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 72 ракети. Більшість ракет – близько 60 – було збито в районі Києва. Серед них – 10 гіперзвукових ракет "Кинжал".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-