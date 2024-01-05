ПС знищили 10 російських "Шахедів" на півдні України
Категорія
Україна
Дата публікації

ПС знищили 10 російських "Шахедів" на півдні України

ПС
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Армія РФ випустила по території України в ніч на 5 січня кілька груп ударних дронів "Шахед". Атака досі триває. Бійці ЗСУ знищили щонайменше 10 ворожих безпілотників.

Атака Shaheds на Україну в ніч на 5 січня: що відомо

Російські військові атакували Україну дронами “Шахед”. На південному фронті ПС збили щонайменше 10 безпілотників.

Про це заявила керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

На півдні йшла бойова робота. Ми спостерігали дві хвилі атак. Перша тривала три години. Через дві години почалася нова хвиля. Бойова робота та збиття продовжуються, – заявила Гуменюк.

За її словами, робота Сил оборони по "Шахедам" була результативною. Сили ППО змогли знищити щонайменше 10 ударних безпілотників, по чотири у Херсонській та Дніпропетровській областях, а також по одному – у Кіровоградській та Миколаївській.

На жаль, не обійшлося без влучень. Цього разу ворог бив по сільськогосподарських об'єктах та цивільних установах. Це і ангари для зберігання зерна, і будинки культури. На жаль, попередньо є поранені, – додала Гуменюк.

Комбіновані удари армії РФ по Україні

4 січня російські війська випустили кілька ракет територією України. Зокрема, під атакою був Кропивницький. Ворог обстріляв кілька енергооб'єктів у місті, внаслідок чого є поранені.

Також учора ввечері росіяни випустили територією України кілька груп "Шахедів". Повітряна тривога оголошувалась у низці південних і центральних областей.

2 січня росіяни влаштували масований ракетний удар по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 72 ракети. Більшість ракет – близько 60 – було збито в районі Києва. Серед них – 10 гіперзвукових ракет "Кинжал".

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