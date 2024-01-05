ВС уничтожили 10 российских "Шахедов" на юге Украины

Армия РФ выпустила по территории Украины в ночь на 5 января несколько групп ударных дронов "Шахед". Атака продолжается. Бойцы ВСУ уничтожили по меньшей мере 10 вражеских беспилотников.
Атака Shaheds на Украину в ночь на 5 января: что известно
Российские военные атаковали Украину дронами "Шахед". На южном фронте Воздушные силы сбили не менее 10 беспилотников.
Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
По ее словам, работа Сил обороны по "Шахедам" была результативна. Силы ПВО смогли уничтожить, по меньшей мере, 10 ударных беспилотников, по четыре в Херсонской и Днепропетровской областях, а также по одному – в Кировоградской и Николаевской.
Комбинированные удары армии РФ по Украине
4 января российские войска выпустили несколько ракет по территории Украины. В частности, под атакой был Кропивницкий. Враг обстрелял несколько энергообъектов в городе, в результате чего ранены.
Также вчера вечером россияне выпустили по территории Украины несколько групп "Шахедов". Воздушная тревога объявлялась в ряде южных и центральных областей.
2 января россияне устроили массированный ракетный удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 72 ракеты. Большинство ракет – около 60 – были сбиты в районе Киева. Среди них – 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".
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