ВС уничтожили 10 российских "Шахедов" на юге Украины

Армия РФ выпустила по территории Украины в ночь на 5 января несколько групп ударных дронов "Шахед". Атака продолжается. Бойцы ВСУ уничтожили по меньшей мере 10 вражеских беспилотников.

Атака Shaheds на Украину в ночь на 5 января: что известно

Российские военные атаковали Украину дронами "Шахед". На южном фронте Воздушные силы сбили не менее 10 беспилотников.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

На юге шла боевая работа. Мы наблюдали две волны атак. Первая продолжалась три часа. Через два часа началась новая волна. Боевая работа и сбития продолжаются, – заявила Гуменюк. Поделиться

По ее словам, работа Сил обороны по "Шахедам" была результативна. Силы ПВО смогли уничтожить, по меньшей мере, 10 ударных беспилотников, по четыре в Херсонской и Днепропетровской областях, а также по одному – в Кировоградской и Николаевской.

К сожалению, не обошлось без попаданий. В этот раз враг бил по сельскохозяйственным объектам и гражданским учреждениям. Это и ангары для хранения зерна и дома культуры. К сожалению, предварительно известно о раненых, – добавила Гуменюк. Поделиться

Комбинированные удары армии РФ по Украине

4 января российские войска выпустили несколько ракет по территории Украины. В частности, под атакой был Кропивницкий. Враг обстрелял несколько энергообъектов в городе, в результате чего ранены.

Также вчера вечером россияне выпустили по территории Украины несколько групп "Шахедов". Воздушная тревога объявлялась в ряде южных и центральных областей.

2 января россияне устроили массированный ракетный удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 72 ракеты. Большинство ракет – около 60 – были сбиты в районе Киева. Среди них – 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".