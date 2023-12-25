ПС ЗСУ збили російську ракету у Криворізькому районі

25 грудня після обіду Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у небі над Кривим Рогом та одноіменним районом. Пізніше російску ракету було знищено.
Повітряні сили “мінуснули” російську ракету на Дніпропетровщині
У Криворізькому районі українські захисники знищили ворожу керовану авіаційну ракету, яка рухалась у напрямку Кривого Рогу.
Про це повідомило у Facebook Повітряне командування “Схід”.
Станом на 15.52 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram теж повідомив про збиття російської ракети.
Повітряну тривогу оголошували в південних областях країни: Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях.
Повітряні сили озвучили результати нічної роботи ППО
Як зазначають військові, у ніч на 25 грудня противник атакував 31 ударним БпЛА типу Shahed із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами.
Також під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.
Обидві – знищено.
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.
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