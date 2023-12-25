ПС ЗСУ збили російську ракету у Криворізькому районі

25 грудня після обіду Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у небі над Кривим Рогом та одноіменним районом. Пізніше російску ракету було знищено.

Повітряні сили “мінуснули” російську ракету на Дніпропетровщині

У Криворізькому районі українські захисники знищили ворожу керовану авіаційну ракету, яка рухалась у напрямку Кривого Рогу.

Про це повідомило у Facebook Повітряне командування “Схід”.

Станом на 15.52 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram теж повідомив про збиття російської ракети.

Мінус ракета у Криворізькому районі. Небо над областю чисте. Завдячуємо ПвК "Схід". Поширити

Повітряну тривогу оголошували в південних областях країни: Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях.

Повітряні сили озвучили результати нічної роботи ППО

Як зазначають військові, у ніч на 25 грудня противник атакував 31 ударним БпЛА типу Shahed із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей, – пишуть Повітряні Сили. Поширити

Також під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря.

Обидві – знищено.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.