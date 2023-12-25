ВС ВСУ сбили российскую ракету в Криворожском районе

25 декабря после обеда Воздушные Силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в небе над Кривым Рогом и одноименным районом. Позже российская ракета была уничтожена.

Воздушные силы "минуснули" российскую ракету на Днепропетровщине

В Криворожском районе украинские защитники уничтожили вражескую управляемую авиационную ракету, которая двигалась в направлении Кривого Рога.

Об этом сообщило в Facebook Воздушное командование "Восток".

По состоянию на 15:52 Воздушные силы объявили об отбое угрозы.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram тоже сообщил о сбитии российской ракеты.

Минус ракета в Криворожском районе. Небо над областью чистое. Благодарим ВК "Восток". Поделиться

Воздушная тревога была объявлена в южных областях страны: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской.

Воздушные силы озвучили результаты ночной работы ПВО

Как отмечают военные, в ночь на 25 декабря противник атаковал 31 ударным БпЛА типа Shahed из районов Чауда, Балаклава – Крым и двумя авиационными ракетами.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 28 ударных БПЛА Shahed-136/131 в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей, – пишут Воздушные Силы. Поделиться

Также во время воздушного нападения враг применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

Обе – уничтожены.

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил также уничтожены два вражеских самолета: один Су-34 – в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ – над акваторией Черного моря.