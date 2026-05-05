Пулітцерівська премія 2026 — оголошено список лавреатів
Пулітцерівська премія — це одна з найпрестижніших американських нагород у галузі журналістики, літератури, музики та театру. Її вручають за видатні досягнення кожного року, починаючи з 1917 року. 

  • Журі відзначило серію репортажів про те, як прокурори захищали педофіла Джеффрі Ептштейна.
  • Також на піку популярності опинився роман: «Падіння янгола» Деніела Крауса

  • Роман: «Падіння янгола» Деніела Крауса. “Захопливий роман про Першу світову війну — справжній стилістичний шедевр, що поєднує такі жанри, як алегорія, магічний реалізм та наукова фантастика, у єдине ціле, викладене одним реченням".

  • Драма: «Звільнення» Бесс Вол

  • Історія: «Ми, народ: історія Конституції США» Джилл Лепор

  • Біографія: «Гордість і насолода: сестри Скайлер в епоху революції» Аманди Вейл

  • Мемуари або автобіографія: «Речі в природі просто зростають» Іюнь Лі

  • Поезія: Ars Poeticas Джуліани Шпар. “Збірка, в якій поетеса аналізує власне розчарування, використовуючи його для переосмислення свого ставлення до мистецтва, спільноти та політики"

  • Нонфікшн: «Для нас немає місця: працівники й бездомні в Америці» Браяна Голдстоуна

  • Музика: «Пікафлор: Міф майбутнього» Габріели Лени Френк

Джулі Браун отримала спецвідзнаку за серію репортажів «Спотворення справедливості» про те, як прокурори захищали Джеффрі Ептштейна.

Також в категорії «Колонки» премію за репортажні есеї про зростання авторитарних режимів отримали американські письменниці російського походження Маша Гессен.

