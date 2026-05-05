Пулитцеровская премия 2026 — объявлен список лауреатов

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных американских наград в области журналистики, литературы, музыки и театра. Ее вручают за выдающиеся достижения каждый год, начиная с 1917 года.
Главные тезисы
- Жюри отметило серию репортажей о том, как прокуроры защищали педофила Джеффри Эптштейна.
- Также на пике популярности оказался роман: «Падение ангела» Дэниела Крауса.
Пулитцеровская премия 2026 — список победителей
Роман: «Падение ангела» Дэниела Крауса . "Увлекательный роман о Первой мировой войне — настоящий стилистический шедевр, объединяющий такие жанры, как аллегория, магический реализм и научная фантастика, в единое целое, изложенное одним предложением".
Драма: «Освобождение» Бесс Вол
История: "Мы, народ: история Конституции США" Джилл Лепор
Биография: «Гордость и наслаждение: сестры Скайлера в эпоху революции» Аманды Уэйл
Мемуары или автобиография: «Вещи в природе просто растут» Июнь Ли
Поэзия: Ars Poeticas Джулианы Скважин. "Сборник, в котором поэтесса анализирует собственное разочарование, используя его для переосмысления своего отношения к искусству, сообществу и политике"
Нонфикшн: «Для нас нет места: работники и бездомные в Америке» Брайана Голдстоуна
Музыка: «Пикафлор: Миф будущего» Габриэлы Лены Фрэнк
Джули Браун получила спецнаграду за серию репортажей «Искажение справедливости» о том, как прокуроры защищали Джеффри Эптштейна.
