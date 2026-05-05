Пулитцеровская премия 2026 — объявлен список лауреатов

Источник:  online.ua

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных американских наград в области журналистики, литературы, музыки и театра. Ее вручают за выдающиеся достижения каждый год, начиная с 1917 года.

Главные тезисы

  • Жюри отметило серию репортажей о том, как прокуроры защищали педофила Джеффри Эптштейна.
  • Также на пике популярности оказался роман: «Падение ангела» Дэниела Крауса.

  • Роман: «Падение ангела» Дэниела Крауса . "Увлекательный роман о Первой мировой войне — настоящий стилистический шедевр, объединяющий такие жанры, как аллегория, магический реализм и научная фантастика, в единое целое, изложенное одним предложением".

  • Драма: «Освобождение» Бесс Вол

  • История: "Мы, народ: история Конституции США" Джилл Лепор

  • Биография: «Гордость и наслаждение: сестры Скайлера в эпоху революции» Аманды Уэйл

  • Мемуары или автобиография: «Вещи в природе просто растут» Июнь Ли

  • Поэзия: Ars Poeticas Джулианы Скважин. "Сборник, в котором поэтесса анализирует собственное разочарование, используя его для переосмысления своего отношения к искусству, сообществу и политике"

  • Нонфикшн: «Для нас нет места: работники и бездомные в Америке» Брайана Голдстоуна

  • Музыка: «Пикафлор: Миф будущего» Габриэлы Лены Фрэнк

Джули Браун получила спецнаграду за серию репортажей «Искажение справедливости» о том, как прокуроры защищали Джеффри Эптштейна.

Также в категории “Колонки” премию за репортажные эссе о росте авторитарных режимов получили американская писательница российского происхождения Маша Гессен.

