"Пункт призначення" повертається — перший трейлер та враження глядачів
Категорія
Культура
Дата публікації

"Пункт призначення" повертається — перший трейлер та враження глядачів

Що відомо про фільм “Пункт призначення: Родове прокляття”
Джерело:  online.ua

Культова американська горор-франшиза "Пункт призначення" знову увірветься на великі екрани після майже п'ятнадцятирічної паузи. Нова частина отримала символічну назву “Родове прокляття” й розповість глядачам про першоджерела усіх трагедій у серії.

Головні тези:

  • Головною героїнею шостої частини стане студентка коледжу, яка намагається врятувати себе й свою родину.
  • У фільмі знялися відомі актори, серед яких Кейтлін Санта Хуана, Тео Бріонес та Річард Гармон, а також Тоні Тодд у своїй останній ролі.

Що відомо про фільм “Пункт призначення: Родове прокляття”

Головною героїнею шостої частини стане студентка коледжу. Вона страждає від нічних жахіть, в яких постійно спостерігає лише один сценарій — свою загибель та загибель усієї родини.

Дівчина вимушена повернутися додому, щоб відшукати людину, яка зможе порятувати не лише її, а й життя найрідніших людей.

Цього разу до касту приєдналися такі відомі актори як Кейтлін Санта Хуана, Тео Бріонес та Річард Гармон.

Що важливо розуміти, глядачі зможуть знову насолодитися акторською грою Тоні Тодда, якому дісталася роль власника похоронного бюро Вільяма Блудворта.

Це єдиний персонаж, якого можна було побачити в усіх п'яти попередніх частинах франшизи. Роль у "Пункті призначення 6" стала однією з останніх для Тодда, який помер після тривалої хвороби в листопаді 2024 року.

Варто звернути увагу на те, що наразі оцінка фільму на IMDb становить 7 з 10 балів.

Як глядачі реагують на трейлер:

  1. Вооооооо! Як я скучив за цим принципом доміно. Одна з най най улюбленіших серій;

  2. Я ще від вантажівки з деревом і ескалаторів в торгових центрах не відійшла;

  3. Нарешті! Вийшов трейлер. Це точно мене змусить завітати до кінотеатру!;

  4. Я фанат цього фільму із дитинства — нарешті продовження!;

  5. Мені здається, що наша країна і так живе у цій франшизі вже 4-й рік. Так що, тактичну підготовку і парамедицину краще дивіться... Більше шансів буде дожити до "фінальних титрів".

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Режисер Сем Мендес анонсував одразу 4 фільми про The Beatles
Про The Beatles знімуть одразу 4 фільми
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Джонні Депп шокував Голлівуд зовнішнім виглядом — фото
Депп
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі фільми травня — огляди та трейлери
Найкращі фільми травня — огляди та трейлери

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?