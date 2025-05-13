"Пункт призначення" повертається — перший трейлер та враження глядачів

Культова американська горор-франшиза "Пункт призначення" знову увірветься на великі екрани після майже п'ятнадцятирічної паузи. Нова частина отримала символічну назву “Родове прокляття” й розповість глядачам про першоджерела усіх трагедій у серії.

Що відомо про фільм “Пункт призначення: Родове прокляття”

Головною героїнею шостої частини стане студентка коледжу. Вона страждає від нічних жахіть, в яких постійно спостерігає лише один сценарій — свою загибель та загибель усієї родини.

Дівчина вимушена повернутися додому, щоб відшукати людину, яка зможе порятувати не лише її, а й життя найрідніших людей.

Цього разу до касту приєдналися такі відомі актори як Кейтлін Санта Хуана, Тео Бріонес та Річард Гармон.

Що важливо розуміти, глядачі зможуть знову насолодитися акторською грою Тоні Тодда, якому дісталася роль власника похоронного бюро Вільяма Блудворта.

Це єдиний персонаж, якого можна було побачити в усіх п'яти попередніх частинах франшизи. Роль у "Пункті призначення 6" стала однією з останніх для Тодда, який помер після тривалої хвороби в листопаді 2024 року. Поширити

Варто звернути увагу на те, що наразі оцінка фільму на IMDb становить 7 з 10 балів.

Як глядачі реагують на трейлер: