"Пункт призначення" повертається — перший трейлер та враження глядачів

Культова американська горор-франшиза "Пункт призначення" знову увірветься на великі екрани після майже п'ятнадцятирічної паузи. Нова частина отримала символічну назву “Родове прокляття” й розповість глядачам про першоджерела усіх трагедій у серії.
Головні тези:
- Головною героїнею шостої частини стане студентка коледжу, яка намагається врятувати себе й свою родину.
- У фільмі знялися відомі актори, серед яких Кейтлін Санта Хуана, Тео Бріонес та Річард Гармон, а також Тоні Тодд у своїй останній ролі.
Що відомо про фільм “Пункт призначення: Родове прокляття”
Головною героїнею шостої частини стане студентка коледжу. Вона страждає від нічних жахіть, в яких постійно спостерігає лише один сценарій — свою загибель та загибель усієї родини.
Дівчина вимушена повернутися додому, щоб відшукати людину, яка зможе порятувати не лише її, а й життя найрідніших людей.
Цього разу до касту приєдналися такі відомі актори як Кейтлін Санта Хуана, Тео Бріонес та Річард Гармон.
Що важливо розуміти, глядачі зможуть знову насолодитися акторською грою Тоні Тодда, якому дісталася роль власника похоронного бюро Вільяма Блудворта.
Варто звернути увагу на те, що наразі оцінка фільму на IMDb становить 7 з 10 балів.
Як глядачі реагують на трейлер:
Вооооооо! Як я скучив за цим принципом доміно. Одна з най най улюбленіших серій;
Я ще від вантажівки з деревом і ескалаторів в торгових центрах не відійшла;
Нарешті! Вийшов трейлер. Це точно мене змусить завітати до кінотеатру!;
Я фанат цього фільму із дитинства — нарешті продовження!;
Мені здається, що наша країна і так живе у цій франшизі вже 4-й рік. Так що, тактичну підготовку і парамедицину краще дивіться... Більше шансів буде дожити до "фінальних титрів".
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